هاردي ومارسيل نجحا في التهام الإيرادات بـ “فينوم: الرقصة الأخيرة”

الصباح الجديد – وكالات:

نجح النجم العالمي توم هاردي والمخرجة كيلي مارسيل، في التهام شباك التذاكر العالمية بفيلمهما ” فينوم: الرقصة الاخيرة” والذي بلغت ايراداته حتي الآن لأكثر من 1.5 مليار دولار عالميًا، مؤكدين في تصريحات نقلتها صحيفة Deadline أنهما ركزا منذ اليوم الأول للتحضير للجزء الجديد على أن يلتهما الإيرادات وأن تكون النهاية كما هي.

وقالت مارسيل، التي يُنسب إليها الفضل في كتابة الأفلام الثلاثة وإخراج الجزء الأخير، لمجلة People: “كنا نعلم أنه سيكون ثلاثية منذ اليوم الأول، وكنا نعلم أنه سينتهي على هذا النحو منذ البداية”، مضيفة “: “طلبت مني شركة Sony تولي عملية الإخراج وقلت، حسنًا إذن، لقد شاركت في أول فيلمين بالكتابة ولما لا أخوض تجربة الإخراج، وشعرت أن هذا سيكون رائعًا ومؤثرًا أيضًا”.

وفي حديثها عن تعاونها مع هاردي، الذي شارك في كتابة قصة الفيلمين الأخيرين، قالت مارسيل: “أشعر وكأنني وتوم، بعد أن أمضينا أكثر من سبع سنوات في العمل على هذا الفيلم، أردنا حقًا إكماله من البداية إلى خط النهاية، لقد بدا الأمر وكأنه الوقت المناسب لطرح الثلاثية“.

ويتابع الفيلم سابقيه في عامي 2018 و2021 حيث يهرب الصحفي الاستقصائي إيدي وشخصيته الوحشية فينوم، في مطاردة من قبل عالميهما، وسرعان ما يضطر الثنائي إلى اتخاذ قرار مدمر سيؤدي إلى إنزال الستار على رقصة فينوم وإيدي الأخيرة، ويشارك في البطولة أيضًا تشيوتيل إيجيوفور، وريس إيفانز، وبيجي لو، وألانا أوباش، وستيفن جراهام.