ميسيم فيصل: الطفولة تمر بحاضرها الأسوء.. والمستقبل لمجتمع مُعاق

خبيرة إعادة وتأهيل الأطفال ذوي الإعاقة

حاورها – هلال كوتا :

نتفق جميعنا أن الفرد، اللبنة الأولى للمجتمع واصلاحها يعني اصلاح المجتمع، فكيف اذا كان أساس المجتمع مهدد بالإلغاء والشطب! فالطفولة أساس المجتمع وقد مرت الطفولة في وطننا العربي والعراق تحديداً بصورة خاصة بإنتكاسات كبيرة من حروب وتهجير وعوامل كثيرة أثرت سلباً على واقعها. وهذا ما سوف يحدد لنا معالم مجتمع غير متناسق وغير منسجم أو مجتمع مُعاق على حد وصف خبيرة إعادة وتأهيل الاطفال ذوي الإعاقة في المعهد العالي للعلوم التطبيقية «غوثن بيرغ « في السويد الاستاذة ميسيم فيصل، والتي كان لنا معها هذا الحوراء من مكان اقامتها في ستوكهولم .

شاهدت الكثير من الفيديوهات عبر صفحتك في الانستغرام وقناة اليوتيوب ووجدتك تقدمين نصائح بالمجان .. عكس ما يفعله الآخرون ؟

«هدفي من وسائل التواصل الاجتماعي مساعدة الطفولة ونشر الوعي عن تلك الاعاقات وذوي الاحتياجات الخاصة وكذلك مساعدة العائلات والاشخاص الذين يحتاجون الى مساعدة وعالجت وساعدت بتطوير عدة حالات وايضا أقمت عدة ورش مجانية لذوي الاختصاص وكل ما قدمته بالمجان خدمة للمجتمع والانسانية وكل منشور او فيديو بمجهود شخصي، فأنا ممن يؤمنون بقضية ان لكل شخص منا رسالة في هذه الحياة، وأن الخبرات والحرف والمهن التي نمتلكها أمانة يجب إيصالها واستعمالها بالشكل الصحيح وبما تخدم للإنسانية.

وتابعت: «لدي عتب اذ ان هناك الكثير من الصفحات تقوم بنشر معلومات مغلوطة وغير علمية أو معلومات تسرقها وتنشرها من دون تحديد المصدر واحيانا تُذيل بما هو خارج محتوى الفيديو، فهم ليسوا من ذوي الاختصاص ولم يقوموا بنقل المعلومة بشكل عملي اوحقيقي، فهم لا يستطيعون إيصال الفكرة او المعلومة بشكل صحيح ومبسط وفي الاغلب واحيانا ينشرون معلومات الهدف منها مكسب مادية او تفاعلي لصفحاتهم لا أكثر.

وتابعت: «لدي عتب اذ ان هناك الكثير من الصفحات تقوم بنشر معلومات مغلوطة وغير علمية أو معلومات تسرقها وتنشرها من دون تحديد المصدر واحيانا تُذيل بما هو خارج محتوى الفيديو، فهم ليسوا من ذوي الاختصاص ولم يقوموا بنقل المعلومة بشكل عملي اوحقيقي، فهم لا يستطيعون إيصال الفكرة او المعلومة بشكل صحيح ومبسط وفي الاغلب واحيانا ينشرون معلومات الهدف منها مكسب مادية او تفاعلي لصفحاتهم لا أكثر. من خلال العديد من الجلسات التفاعلية التي قمت بها في منصات السوشل ميديا .. برأيك ماذا ينقص المختصين في الوطن العربي في هذا المجال؟

«حسب متابعتي للمراكز والمتخصصين والمستوى التعليمي والتربوي والبرامج المستعملة في العراق والتي اطلعت عليها عبر المختصين الذين قمت بتدريبهم ضمن ورش عمل، وجدت انها متأخرة عقدين من الزمن مقارنة بما هو معمول به في دول العالم الاخرى، من حيث تطوير طرق التواصل وتعليم ذوي الاحتياجات الخاصة ودمجهم بالمجتمع. اما بالنسبة للدول العربية الاخرى لاحظت تطوراً ملحوظاً في استعمال وسائل تعليمية وتربوية على أعلى مستوى مقارنةً مع الطرق المستعملة بالعراق برغم قلة احتياجهم لها مقارنة بظرف البلد.

ما هي أهم الصعوبات التي تؤخر عملية إعادة تأهيل الأطفال؟

«بالدرجة الأولى يأتي إهمال الأهل وعدم وجود تواصل وعمل مشترك بينهم والمختصين. بعدها يأتي سبب تعاطي المفاهيم الخاطئة عن الاعاقات والأمراض النفسية وكذلك استعمال أساليب خاطئة بالتعامل من الحالة. فضلا عن عدم دراسة كل حالة بشكل خاص ووضع خطة مناسبة وكذلك عدم دراسة الظروف المحيطة بكل طفل وربطها بوضع الطفل الحالي. ربما هذه اهم العوائق التي تقف في طريقنا كمختصين في مجال إعادة وتأهيل الأطفال».

ما حجم الخطر الذي تسببه التكنولوجيا والاجهزة الحديثة على الاطفال بصورة عامة وعلى ذوي الإعاقة ؟

«-بصورة عامة يجب على الأسرة متابعة أطفالها ومعرفة البرامج التي يستعملها الاطفال. ان الخطر يكمن بترك الاطفال من دون رقيب ولساعات طويلة ما قد يسبب الادمان على الألعاب مشكلات واعراض جانبية للنظر وآلآم الرقبة والصداع وغيرها. لكن الاستعمال الصحيح للتكنولوجيا الحديثة يسهم بشكل كبير بتطور وتعليم الاطفال وذوي الاحتياجات الخاصة ومساعدتنا كمختصين. على سبيل المثال هنا في اوروبا نستعمل تطبيقات وبرامج خاصة لتطوير مهارات التواصل والتعلم لذوي الاحتياجات الخاصة والاطفال وتجد الاسرة لديها ثقافة احتواء الحالة المرضية من خلال برامج التوعية التي ندعو لها.

«-بصورة عامة يجب على الأسرة متابعة أطفالها ومعرفة البرامج التي يستعملها الاطفال. ان الخطر يكمن بترك الاطفال من دون رقيب ولساعات طويلة ما قد يسبب الادمان على الألعاب مشكلات واعراض جانبية للنظر وآلآم الرقبة والصداع وغيرها. لكن الاستعمال الصحيح للتكنولوجيا الحديثة يسهم بشكل كبير بتطور وتعليم الاطفال وذوي الاحتياجات الخاصة ومساعدتنا كمختصين. على سبيل المثال هنا في اوروبا نستعمل تطبيقات وبرامج خاصة لتطوير مهارات التواصل والتعلم لذوي الاحتياجات الخاصة والاطفال وتجد الاسرة لديها ثقافة احتواء الحالة المرضية من خلال برامج التوعية التي ندعو لها. ما أهمية مراكز التأهيل وما السبل الكفيلة لتطويرها؟

ا «ٕن مراكز التأهيل مهمتها تطوير وتعليم وتأهيل الاشخاص حتى يصبحون قادرين على العيش والاندماج بالمجتمع بشكل افضل. ومن أهم سبل تطويرها أنه لابد من إعداد فريق متخصص من ذوي الكفاءات العالية، وكذلك إنشاء نظام او شبكة تربط المصابين وذويهم والمتخصصين والاطباء بشكل مباشر حتى يتم متابعة الحالات بشكل دقيق وايجاد السبل الكفيلة لمساعدة المصابين. كذلك لابد من متابعة ومواكبة آخر التطورات العلمية والتربوية والتعليمية العالمية . فضلا عن انشاء دورات تدريبية وورش عمل تخصصية لتطوير مهارات العملين في هذا المجال والمدربين «.

بعيدا عن الطفل المُعاق .. ما السبل الكفيلة لإعادة الطفولة المفقودة بسبب الحروب والصرعات والعوز والحرمان التي يتعرض لها الطفل السليم من مشاكل؟

«نحتاج لتوعية المجتمع وسن قوانين تحمي الأطفال من التعنيف والتحرش وعلاج الصدمات والامراض النفسية التي تركتها الحروب والتهجير والفقر، من خلال انشاء مراكز لإعادة تأهيل الاطفال أكثر مما موجودة عليه الآن، فبحسب هرم ماسلو للاحتياجات الانسانية، يجب ان تبدأ إعادة التأهيل من الاحتياجات الفيسلوجية، يعني تبدأ من الطعام و الشراب والنوم الاحتياجات التي تبقي الإنسان على قيد الحياة، ومن ثم تأتي بعدها الاحتياجات الأمنية من سكن آمن، ومجتمع آمن خال من الامراض وكذلك عمل ثابت للاهل كي يستطيعوا تلبية الاحتياجات الضرورية. بعدها الاحتياجات الاجتماعية وهي التواصل الاجتماعي تكوين الصداقات الحب والعلاقة الاجتماعية والانتماء والحياة الاسرية الآمنة، وعوامل اخرى من اهمها يأتي تقدير الذات والثقة بالنفس والاحترام واخرها تطوير الذات والابداع والمهارات. ونظراً لما مرت وتمر به الطفولة في العراق من ازمات أقل ما نصفها بالوضع السيئ ومستقبل المجتمع اشبه بالمُاق، إن لم تتوفر كل تلك المقومات التي ذكرتها أعلاه» .

المعروف ان للبرامج التعليمية والاعلام دور مهم في نشر التوعية وكذلك مساعدة المختصين بهذا المجال .. فهل لمستي هذا الدور في عالمنا العربي؟

«للاسف دور الأعلام العربي والعراقي جدا ضعيف بل يوجه احياناً رسائل سلبية تصل الى الدعوة الى الجهل بهذا الجانب. فهناك بعض البرامج تحث على التنمر تحت خانة الكوميديا والذي من شأنه تأخر عملية التشافي، ومنها على سبيل المثال المسلسل الرمضاني (حامض حلو) وشخصية عبو التي ينعتونها بالغباء، بينما شخصية عبو لها اعراض مشابهة ومطابقة لأغلب حالات طيف التوحد، فالحالة عبارة عن أن الدماغ يترجم الكلام بشكل لفظي بسبب ضعف central koherens اي لايستطيع فهم المعنى الاخر او المغزى المُراد من الكلام وإنما يترجمه بفهمه البسيط».

واضافت: «ايضا هنالك برامج وقنوات فضائية عراقية تحدثت عن موضوع طيف التوحد، إلا أن المقدم لا يمتلك المعلومة عن الموضوع، ويتحدث بمفاهيم مغلوطة وتشخيص غير علمي ويصفه بالمرض للاسف وتحصل تلك البرامج على ملايين المشاهدات، إلا انها تعطي معلومات مغلوطة وتساعد وتحث على التنمر، وهذا يؤخر اي عملية شفاء وتأهيل الطفل المُعاق فما بالك ببقية الحالات الاخرى التي تحتاج الى تعاون المجتمع مع الاسرة لخلق بيئة مناسبة للطفل .

** هل حاولتي التواصل مع المنظمات الانسانية لمساعدة ذوي الاحتياجات الخاصة؟

نعم بعثت اميلات لمنظمات كثيرة وعلى رأسها منظمة اليونسيف فرع السويد وردو على الإيميل واعطوني ايميل اليونسيف فرع العراق، وللاسف لم أحصل من فرع العراق على اي اجابة على رسائلي ومن خلال تواصلي مع اغلب العائلات التي لديها اطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة، واكدوا لي ان اليونسيف فرع العراق غير نشط، وإن بادر فمبادراته خجولة وتقتصر على الاطفال الذين يتمتعون بصحة جيدة، بينما الاطفال الذين يعانون من مشكلات يجدون بين الحين والحين الاخر. نأمل بالفترة القريبة ان نحصل على إجابة منهم ليكون لنا عمل مشترك ينهض بواقع الطفل العراقي.