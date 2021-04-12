أضواء على أكاديمية ناطق هاشم لمواهب كرة القدم

ملاكات إدارية وفنية تسعى لصناعة جيل واعد

بغداد ـ فلاح الناصر:

تواصل فرق أكاديمية الراحل ناطق هاشم، تدريباتها بواقع 3 وحدات أسبوعيا في ملعب ناطق هاشم التابع لمديرية شباب ورياضة مدينة الصدر، الأكاديمية التي تأسست بجهود ذاتية في شهر حزيران من العام 2019، تضم مواهب واعدة باشراف ملاكات تدريبية فنية مجتهدة طموحا الارتقاء بمؤهلات اللاعبين نحو الافضل.

المدير الفني لأكاديمية الراحل ناطق هاشم، الكابتن شاكر سالم، تحدث عن العمل في الاكاديمية وما تضمه من فرق متكاملة، والعديد من النقاط، فقال: فكرة تشكيل الاكاديمية، انبثقت بعد اهمال مشروع مركز الابداع في مدينة الصدر الذي كان برعاية صورية لمديرية شباب ورياضة مدينة الصدر، حيث غاب الدعم من جميع الجوانب، وايضا الغيت الوحدات التدريبية التي كانت تقام في منتدى شباب القدس، لهذا شرعنا بتأسيس اكاديمية سميت باسم النجم الراحل مايسترو الكرة العراقية «ناطق هاشم» وهو احد ابناء قطاع 43 في مدينة الصدر.

وحاليا، لدينا فرق متكاملة وباعمار صحيحة وتم توزيع اللاعبون بحسب تولداتهم، مواليد 2007 باشراف المدربان أديب ثجيل ووسام عبد الزهرة ومواليد 2008 يقودهم المدربان باسم جاسم واحمد شاكر، ومواليد 2009 يدربهما سالم شنشل وحسين ابو الهيل، ومواليد 2021 باشراف المدرب علي حسين فتحي (علي مارادونا)، ومواليد 2011 /2012 يقودهما المدربان عدنان حسين وحسين جوحي.

واضاف: في الجانب الإداري، تم تسمية الكاتبن نوري هاشم وهو الشقيق الأكبر للنجم الراحل ناطق هاشم، مديرا للإدارة، فيما سمي محمد مراد امينا ماليا، وصلاح محمد امينا للسر وشاكر سالم مديرا فنيا،ويعمل بصفة إداريين عمر سلمان باهض وحسين جوحي.

يشير إلى ان الاكاديمية لا تملك أي دعم، وتعتمد على اشتراكات اللاعبين، التي تعد رمزية، وهي لسداد بدل ايجار الملعب للوحدات التدريبية وشراء التجهيزات والكرات والمياه، واجور السيارات لاجراء مباريات خارج الملعب، مؤكدا ان الاكاديمية تدفع مبلغ 15 الف ديناء لقاء اجراء وحدة تدريبية لمدة ساعة واحدة في ملعب الراحل ناطق هاشم وهو تابع لمديرية شباب ورياضة مدينة الصدر، ويتم إدارته بطريقة الاستثمار، لذلك تقوم الاكاديمية باستئجاره لمدة ساعة اسوة بالفرق التي تتناوب على اشغال الملعب.

وثمن، سالم، جهود الملاكات التدريبية العاملة في الاكاديمية، وقال ان العمل من دون مقابل هو ايثار لهؤلاء المدربون الذين يملكون سيرة متميزة ايام كانوا لاعبين ضمن اندية الدوري الممتاز ومنهم ممن نافس على لقب الهداف في اكثر من مناسبة.

واوضح ان المعاناة كبيرة، لكن صناعة جيل مبني على اسس صحيحة ويملك ثقافة رياضية، إلى جانب التوعية بحب الوطن والاطلاع على فقرات الدستور ومنح اللاعبون قبل التدريبات مدة 5 دقائق تتضمن شرحا ملخصا لتطورات القانون الخاص بكرة القدم وكذلك محاضرة تثقيفية دينية.

واوضح ان نحو 13 لاعبا من اكاديمية الراحل ناطق هاشم، توجهوا إلى الاختبارات التي اجرتها الهيأة التطبيعية لاختيار الموهوبين وتشكيل فرق في جانبي الرصافة والكرخ، واكن نجاح اللاعبين باهرا، حيث تفوقوا واكدوا جدارتهم وهذا إنجاز يحسب للاكاديمية بتقديمها هذا العدد من اللاعبين لمركز الموهوبين التابع لاتحاد الكرة في فترة وجيزة من العمل.

الكابتن شاكر سالم، المدير الفني لأكاديمية الراحل ناطق هاشم للمواهب بكرة القدم، اشاد بخطوات وزارة الشباب والرياضة وتصنيفها للاكاديميات التي تعنى بتأهيل المواهب، مشيرا إلى ان اكاديميته حاليا في تصنيف B وهي خطوة مهمة نأمل فيها تعزيز دعم الوزارة للاكاديميات وان تراعاها بطريقة رسمية من أجل وضعها على المسار الصحيح بدلا من التخبط في العمل وغياب المركزية في عمل العديد من اكاديميات الكرة التي ابصرت النور في المدة الأخيرة.

وتابع ان مسيرته مدربا في نادي الوكرة القطري منذ العام 2005، وعمله في الفئات العمرية، أتاح له الحصول على الخبرات والية التعامل في أجواء احترافية مع اللاعبين، واستطاع تاهيل العديد منهم وحاليا اصبحوا ضمن تشكيلات المنتخبات الوطنية (الوطني والأولمبي).

كما، نوه إلى تجربته في العمل ضمن ملاكات المركز الوطني لرعاية الموهبة الرياضية التابع لوزارة الشباب والرياضة، والاشراف على العديد من اللاعبين الذين انتقلوا حاليا للأندية الجماهيرية او المنتخبات الوطنية ومنهم عمار غالب وحسن رائد واخرين.

واختتم انه يأمل ان يرى اقامة دوريا خاص بفئة البراهم لان هذه الفئة تعد اساس للاعب كرة القدم المبني بصورة صحيحة، كما ناشد ان تلقى الاكاديمية دعما حكوميا ممثلا برعاية وزارة الشباب والرياضة واتحاد الكرة.