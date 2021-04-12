الكلاسيكوالاسباني.. السحر الاستثنائي

وضعت موقعة الكلاسيكو الاسباني (كلاسيكو الارض) بين ريال مدريد وضيفه برشلونة والتي احتضنها ملعب الفريدو دي ستيفانو في العاصمة مدريد اوزارها بفوز الملكي بهدفين لهدف، وبرغم ان المباراة لم ترتقي لروعة الكلاسيكو وجماله التاريخي الا انها مثلت رقما يضاف لهذا التاريخ الباهر، والكلاسيكو اشهر مباراة ديربي في عالم كرة القدم بين قطبي الكرة الاسبانية ريال مدريد وبرشلونة وتمثل مباراة التنافس الشرس بين اهم و اقدم واعرق واغنى ناديين على مستوى اسبانيا والعالم واكثرها جماهيرية وشعبية في ارجاء المعمورة حيث يتابعها مئات الملايين من عشاق الساحرة المستديرة، كذلك يعطي هذا الكلاسيكو بعدا سياسيا بسبب العداوة التاريخية بين مدريد عاصمة الشعور القومي الاسباني وبرشلونة الداعية لانفصال اقليم كاتالونيا عن اسبانيا.

حيث تمثل مباراة الكلاسيكو حربا بين الثقافات والعقائد والرؤى بين مدريد وبرشلونة،ومنذ أول لقاء رسمي بين الفريقين في13 مايس 1902 ضمن كأس التتويج (كأس كوروناسيون) والذي انتهى لصالح برشلونة بثلاثة اهداف لهدف وهذا الكرنفال يتكرر كل عام مرتين او اكثر، حيث تشير الاحصاءات الى ان العملاقين لعبا مباريات الكلاسيكو (245) مرة كان الفوز حليف الملكي ب (98) مباراة ولبرشلونة في (95) مباراة وانتهت (52) بالتعادل، سجل ريال مدريد (409) هدف، وسجل برشلونة(398 )هدفا.

وفي حيثيات تاريخ المواجهة بين الغريمين الكبيرين لعبت نجوم مهمة على مستوى كرة القدم لتشكيلة الفريقين، ويذكر تاريخ الكلاسيكو اسماءا مثل:بوشكاش ودي ستيفانو وخنتو وكرويف ومارادونا وروماريو وغاري لينكر وزيدان وبيكهام وكومان وهييرو ورونالدينيو وزامارانو وستويشكوف وهوغو سانشيزوراؤول وانيستا وتشافي بالاضافة لكوكبة اخرى من النجوم ، اما اشهر اللاعبين الذين ارتدو قميص الفريقين فكانو: الالماني برند شوستروالبرازيلي رونالدو والبرتغالي لويس فيغو ومدرب المنتخب الاسباني الحالي لويس انريكي، اما اكثر من سجل حضورا في مباريات الكلاسيكو فهما مدافع الريال سيرخيو راموس والظاهرة الارجنتينية ليو ميسي حيث تساوى الاثنان برصيد (45) مباراة لكل منهما، فيما تصدر ليونيل ميسي نجم برشلونة قائمة الهدافين في تاريخ الكلاسيكو ب (26) هدفا، وكريستيانو رونالدو وألفريدو دي ستيفانو ب(18) هدفا لكل منهما وراؤول غونزاليس (15) هدفا والثلاثة من ريال مدريد.

وشهدت السنوات الاخيرة تنافسا واثارة ومتعة وسحرا كرويا اخاذا بين الفريقين لتواجد اهم والمع نجمين في عالم الكرة ضمن الفريقين هما الارجنتيني ليونيل ميسي والبرتغالي كريستيانو رونالدو الذين اضافا لمسات سحرية على مباريات الكلاسيكو قبل ان يغادر كريستيانو صوب ايطاليا قبل موسمين.

ولم تتو قف الاثارة عند ساحة الملعب بل تعدتها الى التقنية المستخدمة في متابعة مباريات الكلاسيكو حيث نقلت مباراة اول امس عبر(30 ) كاميرا ضمن الإنتاج السمعي والبصري منها (10) كاميرات بطيئة للتركيز على أصغر التفاصيل و ووضعت كاميرا خلف كل مرمى و كاميرتين مثبتتان على لاعب الريال كريم بنزيما ونجم برشلونة ليونيل ميسي طوال المباراة.

سمير خليل