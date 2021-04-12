شرعنا بتشكيل فرق لمختلف الالعاب والعائق المادي هاجسنا الاكبر

عضو الهيئة الادارية لنادي الصدور الرياضي نزار فيصل:

ديالى ـ رعد شريف:

اكد عضو الهيئة الادارية لنادي الصدور الرياضي نزار فيصل حمد ان ادارة ناديه باشرت بعد الانتهاء من اجراء الانتخابات التي جرت في الرابع من اذار الماضي بتشكيل فرقها ولمختلف الالعاب استعدادا للمشاركات المقبلة وتم دعوة اللاعبين الراغبين للانضمام لفرق كرة القدم بكافة الفئات للساحات المكشوفة والصالات ولالعاب الدراجات وكرة المنضدة والبليارد كذلك.

واضاف في حديث خص به رياضة ( الصباح الجديد ) انه وفور الانتهاء من تجربة العملية الديمقراطية باشرت الادارة الجديدة بعد اختيار اعضائها الى عقد اجتماع نوقشت فيه كافة الامور الفنية والادارية المتعلقة بالمسيرة المقبلة وكان من اولى الخطوات التي اتخذت هي تسمية الكوادر التدريبية المشرفة على الالعاب التي شكلت كما تم الشروع بأعداد ملف متكامل لوزارة الشباب والرياضة لغرض الحصول على اجازة الـتأسيس التي تعتبر الخطوة الرئيسية المطلوبة لاي ناد يرغب بممارسة انشطته الرياضية .

واشار حمد ان المرحلة الانتقالية الماضية كانت مرحلة عمل ونشاط مستمر بتعاون جميع الاعضاء بعد ان اصبح الحلم حقيقة على ارض الواقع وليكون صرح واقعي ورياضي يهدف لخدمة شريحة واسعة من الشباب بمناطق قضاء المقدادية وستكون ابوابه مفتوحة للجميع خدمة للحركة الرياضية في المحافظة .

وبين عضو الهيئة الادارية ان مسألة التمويل هي من المسائل المعقدة والهاجس الاكبر الذي يعيق طموحات الادارة في الوقت الحاضر ولدينا مقترحات متعددة للحصول على مصادر تمويل تسعفنا على الاقل في الفترة الحالية لنتمكن من المشاركة في الانشطة الرياضية التي تتطلب وفرة الاموال لضمان استمرارية عملنا وهنا لابد من الاشادة بالجهود المتميزة التي بذلها الاخ غازي فيصل الذي زودنا بكافة الاثاث المخصص للادارة اضافة لمساهمته بتأسيس المقر الرئيسي .

وعرج بختام حديثه على الانتخابات الماضية بالقول انها جرت بحضور رسمي وشعبي مميز تمثل بتواجد رئيس ممثلية اللجنة الاولمبية في المحافظة رفعت الحاج عبود حسين وعضو الممثلية الدكتور ليث اسماعيل ابراهيم وكانت بمستوى تنظيمي رائع اشاد به كل من حضر المؤتمر الانتخابـي.