اغلب وفود الإقليم لا تمتلك سلطة القرار في تفاوضها مع بغداد

نائب يعتبر حصة الاقليم العقبة الابرز امام اقرار الموازنة الاتحادية

السليمانية – الصباح الجديد – عباس اركوازي

بينما دشن وفد حكومة الاقليم كردستان التفاوضي جولة جديدة من المباحثات مع المسؤولين في الحكومة الاتحادية، اعتبر نائب كردي تثبيت حصة الاقليم من الموازنة الاتحادية العقبة الابرز امام اقرار الموازنة الاتحادية في مجلس النواب.

وتوجه الوفد الفني لحكومة الاقليم برئاسة وزير المالية اوات شيخ جناب الى بغداد في مسعى اخير منه لتثبيت حصة الاقليم في الموازنة الاتحادية، عقب فشل جولة المباحثات السابقة وعجز حكومة الاقليم عن تسليم الحصة المقرة، وفقا لقانون تمويل العجز المالي الى الحكومة الاتحادية.

وتعلق حكومة الاقليم امالا كبيرة في التوصل الى اتفاق مع الحكومة الاتحادية، وتضع ذلك في مقدمة سلم اولوياتها، في مسعى منها لتخفيف اعباء الازمات الاقتصادية والمالية والادارية الحادة التي تواجهها، الا ان عجزها عن تسليم النفط الى الحكومة الاتحادية يقف عقبة امام التوصل الى اتفاق مع بغداد، التي تطالب بتسليم ملف النفط ونصف ايرادات المنافذ الحدودية.

وقالت عضو مجلس النواب عن حراك الجيل الجديد يسرى رجب، ان الحكومة الاتحادية ربما توصلت الى قناعة بان لا تهدر المزيد من الوقت مع حكومة الاقليم، في مباحثات لا طائل منها، نظرا لان الوفود التي تأتي من الاقليم الى بغداد ليست لديها السلطة للايفاء بالتزاماتها تجاه الحكومة الاتحادية.

واضافت رجب في تعليق نشرته على صفحة الفيس بوك الخاصة بها تابعته الصباح الجديد، ان الجهات المعنية في مجلس النواب والحكومة الاتحادية باتت لاتريد، ان تلتقي بوفد حكومة الاقليم، وان عضو في اللجنة المالية عن دولة القانون، قال لوفد حكومة الاقليم صراحة انا ليس لدي تعليق على كلامكم ولكن لدي طلب واحد وهو ان تاتوا بتخويل من رئيسس حكومة الاقليم يثبت بانه خولكم للتفاوض والتباحث معنا.

واشارت رجب الى ان اغلب الوفود التي جاءت الى بغداد من الاقليم لم تكن قط صاحبة القرار، وهي لا تملك الحق في الاتفاق او توقيع اية تفاهمات مع المسؤولين في الحكومة الاتحادية، وهو ما اعتبرته امرا مستغرباً ولا يعكس وجود رغبة لدى الاقليم بالتوصل الى اتفاق مع الحكومة الاتحادية لانهاء ازمات الاقليم المستفحلة.

بدوره اعتبر عضو اللجنة المالية النائب شيروان ميرزا التوصل الى اتفاق بشأن حصة الاقليم من الموازنة الاتحادية العقبة البرز امام اقرار الموازنة الاتحادية.

واضاف ميرزا في تصريح للصباح الجديد، ان وفد حكومة الاقليم وفي اطار زيارته الى العاصمة بغداد، اجتمع مع اللجنة المالية النيابية لمناقشة مسودة مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية للعام 2021.

واضاف ميرزا، ان الاجتماع كان ايجابيا وبحث العديد من المواضيع التي تخص حصة الاقليم، من الموازنة الاتحادية للعام 2021.

واشار الى ان اعضاء اللجنة المالية وجهوا بعض الاسئلة الى وفد حكومة الاقليم، الذي اكد بدوره انه سيرد على تلك الاسئلة في الاجتماع المقبل، مشيراً الى ان اجتماعات وفد حكومة الاقليم مع اللجنة المالية ستستمر، اليوم الثلاثاء ايضاً للتوصل الى اتفاق حول الملفات المالية العالقة بين حكومة اقليم كردستان والحكومة الاتحادية.