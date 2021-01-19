  • الثلاثاء , 19 يناير 2021
جريدة الصباح الجديد، صحيفة يومية سياسية مستقلة
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مهرجان بابل لسينما الإنميشبن

ملاحق
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اعلن عن قرب انطلاق فعاليات مهرجان سينما الانميشين في بابل للفترة من 19شباط ولغاية ال25 منه
المهرجان يعد الأول من نوعه في العراق وتقيمه محافظة بابل وبأشراف الدكتور عامر صباح المرزوك والمخرج حسين العكيلي، ستكون هناك ثلاث جوائز للأفلام المتنافسة في المهرجان، ويتضمن كذلك تكريم للمخرج العراقي الكبير فيصل الياسري صاحب أول فلم رسوم متحركة في الوطن العربي ، وكذلك تكريم المخرج المثابر أنس الموسوي، ووصل عدد الافلام المشاركة في المهرجان الى 30 فلما من العراق والعالم.

نبذة عن

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جريدة الصباح الجديد جريدة يومية سياسية مستقلة تصدر من بغداد وتوزع في جميع أنحاء العراق. رئيس تحريرها ومؤسسها أسماعيل زاير. تأسست في سنة 2004. ويكتب بها كبار الأدباء والكتاب العراقيين والعرب. لدى الصحيفة ملحق زاد، وهو ملحق أسبوعي يصدر كل يوم خميس.

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