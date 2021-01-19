مهرجان بابل لسينما الإنميشبن

اعلن عن قرب انطلاق فعاليات مهرجان سينما الانميشين في بابل للفترة من 19شباط ولغاية ال25 منه

المهرجان يعد الأول من نوعه في العراق وتقيمه محافظة بابل وبأشراف الدكتور عامر صباح المرزوك والمخرج حسين العكيلي، ستكون هناك ثلاث جوائز للأفلام المتنافسة في المهرجان، ويتضمن كذلك تكريم للمخرج العراقي الكبير فيصل الياسري صاحب أول فلم رسوم متحركة في الوطن العربي ، وكذلك تكريم المخرج المثابر أنس الموسوي، ووصل عدد الافلام المشاركة في المهرجان الى 30 فلما من العراق والعالم.