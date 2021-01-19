المهرجان الدولي للسينما المستقلة في الدار البيضاء

مهرجان سينمائي جديد يضاف الى المهرجانات السينمائية بإدارة الناقد والباحث المغربي المتميز الدكتور ” حمادي كيروم”، وأعلن عن موعد انعقاده للفترة من 27 الى 31 من الشهر الحالي.

المهرجان وبسبب جائحة كورونا سيكون مهرجانا رقميا ، وتعد اقامته من باب الاحتفاء والتقدير للسينما المستقلة التي تشهد تصاعدا واضحا في الانتاج ، كما يهدف المهرجان الى دعم الشباب السينمائي المستقل.

المهرجان يتضمن مسابقتين رسميتين للفلم الروائي الطويل ، والفلم القصير، ويتضمن كذلك ندوة دولية حول ماهية السينما المستقلة ودورها في انعاش سينما الشباب، كما يتضمن ورش فنية ، ومنصة تفاعلية بين المخرجين الشباب وماستر السينما حول الاخراج السينمائي ودور المؤلف المستقلة ، إضافة الى فعاليات ونشاطات أخرى مختلفة.