  • الثلاثاء , 19 يناير 2021
جريدة الصباح الجديد، صحيفة يومية سياسية مستقلة
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المهرجان الدولي للسينما المستقلة في الدار البيضاء

ملاحق
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مهرجان سينمائي جديد يضاف الى المهرجانات السينمائية بإدارة الناقد والباحث المغربي المتميز الدكتور ” حمادي كيروم”، وأعلن عن موعد انعقاده للفترة من 27 الى 31 من الشهر الحالي.
المهرجان وبسبب جائحة كورونا سيكون مهرجانا رقميا ، وتعد اقامته من باب الاحتفاء والتقدير للسينما المستقلة التي تشهد تصاعدا واضحا في الانتاج ، كما يهدف المهرجان الى دعم الشباب السينمائي المستقل.
المهرجان يتضمن مسابقتين رسميتين للفلم الروائي الطويل ، والفلم القصير، ويتضمن كذلك ندوة دولية حول ماهية السينما المستقلة ودورها في انعاش سينما الشباب، كما يتضمن ورش فنية ، ومنصة تفاعلية بين المخرجين الشباب وماستر السينما حول الاخراج السينمائي ودور المؤلف المستقلة ، إضافة الى فعاليات ونشاطات أخرى مختلفة.

نبذة عن

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جريدة الصباح الجديد جريدة يومية سياسية مستقلة تصدر من بغداد وتوزع في جميع أنحاء العراق. رئيس تحريرها ومؤسسها أسماعيل زاير. تأسست في سنة 2004. ويكتب بها كبار الأدباء والكتاب العراقيين والعرب. لدى الصحيفة ملحق زاد، وهو ملحق أسبوعي يصدر كل يوم خميس.

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