  • الخميس , 7 يناير 2021
جريدة الصباح الجديد، صحيفة يومية سياسية مستقلة
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  • مهدي عباس يصدر كتابه الجديد السينما العراقية عام 2020، ( عالم الكورونا)

مهدي عباس يصدر كتابه الجديد السينما العراقية عام 2020، ( عالم الكورونا)

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اصدر الناقد والمؤرخ السينمائي مهدي عباس كتبه الجديد السينما العراقية في عام 2020، عام الكورونا، ويعد الكتاب امتداد لتقليد سنوي بأرشفة كل الانتاج السينمائي العرقي في كل عام ، وهذا هو الكتاب الثالث والعشرين لعباس في سلسلة توثيقه وأرشفته للإنتاج السينمائي العراقي ،وهو جهد ومثابرة يتميز به ويشكل عاملا مهمة ومرجعا ومصدرا للباحثين في الشأن السينمائي العراقي .

نبذة عن

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جريدة الصباح الجديد جريدة يومية سياسية مستقلة تصدر من بغداد وتوزع في جميع أنحاء العراق. رئيس تحريرها ومؤسسها أسماعيل زاير. تأسست في سنة 2004. ويكتب بها كبار الأدباء والكتاب العراقيين والعرب. لدى الصحيفة ملحق زاد، وهو ملحق أسبوعي يصدر كل يوم خميس.

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