مهدي عباس يصدر كتابه الجديد السينما العراقية عام 2020، ( عالم الكورونا)

اصدر الناقد والمؤرخ السينمائي مهدي عباس كتبه الجديد السينما العراقية في عام 2020، عام الكورونا، ويعد الكتاب امتداد لتقليد سنوي بأرشفة كل الانتاج السينمائي العرقي في كل عام ، وهذا هو الكتاب الثالث والعشرين لعباس في سلسلة توثيقه وأرشفته للإنتاج السينمائي العراقي ،وهو جهد ومثابرة يتميز به ويشكل عاملا مهمة ومرجعا ومصدرا للباحثين في الشأن السينمائي العراقي .