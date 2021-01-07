الموت يغيب الكاتب والسيناريست الكبير وحيد حامد

غيب الموت توفي الكاتب والسيناريست المصري وحيد حامد، عن عمر يناهز الـ77 عاما، كان ظهور السيناريست وحيد حامد الأخير من خلال تكريمه في الدورة الـ42 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي بجائزة الهرم الذهبي التقديرية، حيث سلمه درع التكريم المخرج شريف عرفة الذي شاركه العديد من الأفلام في رحلة ممتدة سويا.

وقال وحيد حامد خلال تكريمه في تصريحاته التي تعد الأخيرة، «أشكر كل من تعلمت منهم، وعلموني، وكان من الصعب أن أقف هنا، لولا دعمكم وحبكم لي وللسينما، أشكر كل الفرسان الذين وقفوا بجانبي في رحلتي الطويلة في مجال التمثيل والنقد».

وأضاف «أنا أحببت أيامي لأنني عملت مع الكبار، وعشت في زمن فيه أمينة رزق ومحمود مرسي وغيرهما، ومخرجون كبار أفادوني وتعلمت منهم مثل عاطف الطيب وسمير سيف، ومن السيدات يسرا ومنة ومنى زكي ونبيلة عبيد ونادية الجندي، والحمد لله عشت أياما متعددة».

وقد بدأ وحيد حامد طريقه كسيناريست في أواخر الستينيات لكنه حقق شعبية وشهرة واسعة بعد نجاح مسلسل «أحلام الفتى الطائر» في عام 1978، والذي قام ببطولته عادل إمام الذي قدم بعدها العديد من الأفلام المهمة بتوقيع وحيد حامد، ومنها «اللعب مع الكبار» و»الإرهاب والكباب» و»المنسي» و»مسجل خطر» و»طيور الظلام» و»النوم في العسل» و»الهلفوت».

كما قدم وحيد حامد مع أحمد زكي فيلم «البريء» و»اضحك الصورة تطلع حلوة»، ومن أعماله الدرامية مسلسل «بدون ذكر أسماء»، ومسلسل «الجماعة» الذي أثار ضجة كبيرة وقت عرضه.