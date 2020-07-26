تحسبا لأي طارئ.. صحة الرصافة تزيد خزين الأوكسجين الاحتياطي

تحديد موعد توفر لقاح فيروس كورونا بالعراق.. ويوزع مجاناً بين المواطنين

بغداد- الصباح الجديد :

أعلنت دائرة صحة الرصافة، امس السبت، توفير رصيد كافٍ من قناني الاوكسجين السائل المستعمل للعناية التنفسية في ردهات العزل للحالات الشديدة من مصابي كورونا في مجمعَي ابن الخطيب وابن زهر. في حين حددت وزارة الصحة والبيئة، موعد توفر لقاح فيروس كورونا في العراق، فيما اكدت انه سيوزع مجانا بين المواطنين.

وقال مدير عام دائرة صحة الرصافة عبد الغني الساعدي، في تصريح صحفي إنَّه “تمت زيادة خزين الاوكسجين الاحتياطي تحسبا لاي طارئ في المجمعين من خلال شرائه من الاسواق المحلية، او من معامل الاوكسجين الطبية التابعة للوزارة التي تعمل بجهود مضاعفة في الانتاج وبدون توقف”، منوها بانها “تجهز اغلب المستشفيات في بغداد وبعض المحافظات وحسب احتياجها، فضلا عن تقديم الملاكات الطبية الخدمات العلاجية والفندقية للمرضى على مدار الساعة، مع التاكيد على الالتزام بالاجراءات الاحترازية والوقائية ولبس عدة الوقاية الصحية لحماية المنتسبين والمواطنين خلال مراجعتهم لذويهم من المرضى”.

واضاف ان دائرته “ستتسلم عددا من اجهزة العجز التنفسي لمعالجة الحالات الحرجة للمصابين من وزارة الصحة وفق مناشئ عالمية رصينة”، مشيرا الى انها “تعد مهمة ومنقذة للحياة وتساعد على انعاش الرئة وسيتم توزيعها بين المؤسسات الصحية التابعة للدائرة وحسب حاجتها”.

ولفت الساعدي، إلى “تسلم عدد من اجهزة التنفس الاصطناعي، والادوية الخاصة بعلاجات الفيروس مثل» اكتميرا، كالتيرا وفابيفير «العلاج الروسي» لتعزيز قدرات المؤسسات الصحية لمواجهة الجائحة”.

واوضح انه “نظرا لقرب عيد الاضحى المبارك وزيادة اعداد المتبضعين من المحال التجارية والاسواق، انطلقت حملات ميدانية كبيرة في اغلب اسواق مناطق الرصافة من قبل الفرق الصحية بالتنسيق مع الشرطة المجتمعية للقيام بالتوعية الصحية، والتاكيد على الالتزام بمقررات لجنة الصحة والسلامة الوطنية، وارتداء الكمامات والكفوف”.

في حين حددت وزارة الصحة والبيئة، موعد توفر لقاح فيروس كورونا في العراق، فيما اكدت انه سيوزع مجانا بين المواطنين.

وقال وكيل الوزارة حازم الجميلي، إن ” الوزارة وبهدف التباحث مع جميع الجهات التي تعمل على انتاج لقاح فيروس كورونا المستجد، عقدت اجتماعا عبر الدائرة التلفزيونية للتدارس مع شركة “فايزر” حول توفير اللقاح والاطلاع على ما توصلت اليه الشركة”.

وأضاف ، انه “تم الاتفاق على اطلاع وزارة الصحة والبيئة على تجارب الشركة الاخيرة، ومواكبة اخر المستجدات ولاكثر من مصدر وحسب نوعية اللقاح والاسعار المقدمة ووقت تسليمه”.

واشار إلى، أن “لقاح فيروس كورونا سيتم توفيره نهاية العام الحالي او العام المقبل ، وسيوزع مجانا على المواطنين”.

وعلى صعيد متصل وجّه وزير الصحة حسن محمد التميمي بإنشاء مستشفى سريع الإنجاز مع مختبر متخصص في قضاء الدجيل التابع لمحافظة صلاح الدين.

وذكر المكتب الإعلامي لوزير الصحة والبيئة في بيان تلقت ” الصباح الجديد ” نسخة منه، أن “التميمي وجه بإنشاء مستشفى سريع الإنجاز مع مختبر متخصص في قضاء الدجيل التابع لمحافظة صلاح الدين”.

وأضاف، أن “المستشفى يضم 50 سريرا، وأن يكون الإنجاز سريعا وواطئ الكلفة”.

وأشار البيان إلى “توجيه الوزير أيضا بتخصيص مختبر لفحص فيروس كورونا المستجد في قضاء الدجيل، وأن يبدأ العمل في المستشفى مطلع الأسبوع المقبل”.