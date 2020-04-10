لطيفة التونسية سعيدة بالحجر المنزلي

الصباح الجديد-وكالات:

قدمت الفنانة التونسية لطيفة، دعما لجمهورها لمواجهة ملل الحجر الصحي الطوعي خوفا من تفشي فيروس كورونا، مؤكدة أنها لا تشعر بالملل وتقضي وقتها في الغناء وقراءة القرآن وممارسة الرياضة، وصارت سعيدة بتواجدها داخل منزلها وقالت: مين قال قعدة البيت وحشة؟.

وعلقت قائلة: “صباح الأمل استمتعوا بالشمس وبالبيت والعائلة والأمل بغد أجمل”.

يذكر أن لطيفة أول مطربة تخضع لحجر صحي بإرادتها وداخل منزلها، بعد إصابتها بنزلة برد خافت على اثرها أن يكون فيروس كورونا وينتقل منها إلى والدتها، وأكدت أنها فرضت كل الاحتياطات الصحية على العاملين داخل المنزل.

ونشرت صورة وهى ترتدي القناع الطبي وعلقت عليها عبر حسابها بموقع تويتر:

حجرت على نفسي منذ اسبوع وارتديت الكمامة مع الفلتر، وطلبت من كل عائلتي ارتداء الكمامة، لان امي لا اكاد التقيها الا في النهار. اجلس معها تحت حرارة الشمس في الشرفة. الحمد لله تعافيت، وعرفت انه لم يكن كورونا بل مجرد نزلة برد”.

ونصحت متابعيها: عليكم بالزنجبيل بالليمون وخل التفاح والعسل يوميا ثلاث مرات، وان تستعملوا مواد التعقيم، وتحرصوا على ارتداء الكمامة في حال اصبتهم بأي عارض.