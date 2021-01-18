تشيلسي يعادل إنجاز مانشستر يونايتد وآرسنال

في الدوري الإنجليزي

لندن ـ وكالات:

سجل لاعب الوسط الدولي الإنجليزي ماسون مونت، نجم تشيلسي هدفًا غاليًا قاد به البلوز للفوز على فولهام، ضمن مباريات الجولة 19 للبريميرليج. . وبحسب شبكة «سكاي سبورتس»، فإن هذا الهدف يحمل الرقم 800 لتشيلسي خارج ملعبه في البريميرليج.

وأوضحت الشبكة، أن فريقين فقط سبقا تشيلسي نحو هذا الرقم، وهما مانشستر يونايتد (933 هدفا)، وآرسنال (817 هدفا).. أما شبكة «أوبتا» للإحصائيات، فقد أشارت إلى أن هدف مونت يحمل رقم 11 لتشيلسي في الربع ساعة الأخير خلال مباريات البريميرليج لموسم (2020/2021).. وأضافت، أن تشيلسي هو أكثر فريق سجل عدد أهداف خلال هذا التوقيت بالتساوي مع ليستر سيتي.

وعبر مدرب تشيلسي فرانك لامبارد، عن ارتياحه بعدما حقق فريقه فوزا شاقا على مضيفه فولهام.. وتعذب تشيلسي لتحقيق الفوز، برغم النقص العددي في صفوف فولهام منذ الدقيقة 44، بسبب طرد لاعبه أنتوني روبنسون.. وعاد تشيلسي إلى درب الانتصارات التي غابت عنه في المباريات الثلاث الأخيرة، ليتقدم إلى المركز السابع على سلم الترتيب.

وقال لامبارد في تصريحات لشبكة «سكاي سبورتس» عقب اللقاء «بالطبع الشعور جيد بعد تحقيق الفوز، لم يكن الأمر سهلا فيما يتعلق بأدائنا في الدوري، وتوجب علينا إنهاء هذا».وأضاف «فولهام جعل الأمر صعبا، بدأنا المباراة جيدا، وسيطرنا كثيرا على الكرة، ليس سهلا أن تلعب أمام 10 لاعبين، واصلنا اللعب وحصلنا على ما نستحقه الليلة».وتابع لامبارد «نتعرض للضغط من أجل تحريك الكرة، اللعب على الطرفين وفتح اللعب، وجعلهم يجرون ومن ثم نخلق نحن الفرص، كنا نفعل ذلك، لكن بسبب أدائنا الحالي فإن الأمر أصعب قليلا، الثقة ليست موجودة بالكامل، لكننا وجدناها وأنا راض حقا».

وأردف «أثق في جودة اللاعبين، كان هناك شعور أنه باستطاعتنا تسجيل هدف، لأن الضغط كان مكثفا، الأمر تعلق باحتفاظنا بالصبر بشأن تمريرنا للكرة، وهذا ما فعلناه».وخص لامبارد الإشادة بلاعبه مايسون مونت الذي سجل هدف المباراة الوحيد، قائلا «مايسون شارك في دور متأخر، لكنه يستطيع الوصول (إلى منطقة الجزاء) رغم ذلك، يحتاج لتسجيل مزيد من الأهداف، إنه يعرف ذلك، لكن جودته وسلوكه رائعان».

وحقق برايتون فوزًا مفاجئًا على مضيفه ليدز يونايتد، بهدف من دون رد، على ملعب أيلاند رود، وتفوق برايتون بهذا الفوز على ليفربول بطل البريميرليج وصاحب المركز الثاني في النسخة الحالية.. وبحسب شبكة «أوبتا» للإحصائيات، فإن برايتون هو الفريق الوحيد الذي لم يحقق أي انتصار على أرضه في البريميرليج هذا الموسم.. ومع ذلك، فقد حقق 3 انتصارات خارج ملعبه، متفوقًا على ليفربول الذي حقق انتصاراين فقـط خـارج ملعبـه هـذا الموسـم.

وهز نيل موباي الشباك ليضع برايتون آند هوف ألبيون حدا لتسع مباريات بلا فوز في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بتغلبه 1 ـ 0 على مضيفه ليدز يونايتد.. وسجل موباي الهدف الوحيد في الدقيقة 17 بعد تحرك رائع بدأه ألكسيس ماكليستر الذي انطلق داخل منطقة جزاء ليدز بعد تبادل الكرة مع لياندرو تروسار قبل أن يمرر إلى المهاجم الفرنسي ليضع الكرة في المرمى.

وانتزع فريق وست بروميتش فوزا صعبا من مضيفه وولفرهامبتون، بنتيجة 3-2 .. وسجل أهداف وست بروميتش ماثيو بيريرا (هدفين) في الدقيقة الثامنة و56 من ركلتي جزاء، وسيمي أجاي في الدقيقة 52، فيما سجل هدفي وولفرهامبتون فابيو سيلفا وويلي بولي في الدقيقتين 38 و43.. ورفع وست بروميتش رصيده إلى 11 نقطة في المركز التاسع عشر قبل الأخير، وتوقف رصيد وولفرهامبتون عند 22 نقطة في المركز الرابع عشر.