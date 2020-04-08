نائب ينفي اعتذار الزرفي عن التكليف وتسريبات عن تمرد نواب شيعة على رؤساء الكتل

بغداد- الصباح الجديد :

نفى النائب عن ائتلاف دولة القانون كاطع الركابي، الأربعاء، تقديم رئيس الوزراء المكلف عدنان الزرفي اعتذاراً عن تشكيل الحكومة. وفيما اكد أنه ما يزال يواصل مشاوراته مع جميع الأطراف، افاد مصدر نيابي بحدوث تمرد كبير من نواب شيعة على رؤساء الكتل التي ينضمون اليها.

وقال الركابي في تصريح اطلعت عليه الصباح الجديد: ” لا يجوز أنْ يكلف رئيس الجمهورية شخصية أخرى بوجود رئيس وزراء مكلف “، مبيناً أن ” المكلف إنْ لم يعتذز رسمياً تحسم الأمور في جلسة التصويت على منح الثقة “.

وأضاف الركابي أن “موقف دولة القانون واضح منذ البداية بعدم تقديم مرشح للمنصب وموافقتنا على المرشح مرهونة بإجماع الكتل الشيعية عليه”.

وقال المصدر :ان “هناك تمرد كبير داخل البرلمان من قبل النواب على رؤساء الكتل خاصة بعد الانشقاقات التي حصلت في الكتل السياسية اضافة الى بعض النواب اعلنوا استقلاليتهم عن الكتل التي كانوا ينتمون اليها”.

واضاف ان “التصويت السري داخل البرلمان سيعطي نتائج عكسية، خاصة ان كتل المكون الشيعي اكدت انها ترفض الزرفي ولن يمرر من خلالها، لكن ذلك لن يتحقق فيما لم تم اجراء التصويت السري”.

واوضح ان “مصطفى الكاظمي مرفوض لكن اعادة اظهار اسمه مرة اخرى جاءت من اجل اسقاط الزرفي ومن ثم رفض الكاظمي بعد تحقيق الهدف الاول (الزرفي)”، لافتا الى ان “المشاورات مازالت جارية للمجيء بشخصية بعيدة عن الانظار والجدلية السياسية من اجل ان تكون بدلية للزرفي”.