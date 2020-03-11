الزراعة تطمئن المواطنين بشأن وفرة المنتجات

بغداد – الصباح الجديد:

طمأنت وزارة الزراعة العراقية يوم الأربعاء السكان بتوفر المنتجات الزراعية للاستهلاك المحلي رغم غلق الحدود مع دول الجوار.

وقال وزير الزراعة صالح الحسني في بيان اطلعت عليه الصباح الجديد، إن «اغلاق الحدود العراقية لن يؤثر على توفير المنتجات الزراعية للمواطنين».

وأضاف أن «الوزارة قامت باعتماد خططها الفعالة الهادفة إلى منع استيراد المحاصيل الزراعية والتي بلغت (25) محصولا زراعيا وحيوانيا بغية دعم المنتج المحلي وتوفيره في الاسواق وبكميات كافية لتلبية حاجة المطبخ العراقي».

وشدد الحسني على «عودة الثقة بين الفلاحين والوزارة بعد تقديم الدعم المناسب لهم من اسمدة وبذور ومكننة زراعية حديثة فضلا عن منح المستحقات الخاصة بتسويق الحنطة في اليوم التالي من التسليم».

وأشار إلى «اهتمام الوزارة بقطاع النخيل وأسست مركزا متخصصا لتطويره في دائرة البستنة اضافة الى مرافقة العملية الانتاجية بكل مراحلها ومد يد العون للفلاحين من خلال نقل نتائج البحث العلمي للواقع الزراعي الميداني».

ولفت الحسني إلى «التعاون المستمر مع الجهات الساندة لمراقبة الاسواق ومنع ارتفاع الاسعار بعد التنسيق المثمر مع الجهات الرقابية والامنية».

وأفاد بارتفاع نسب انتاج المحاصيل الصيفية حيث وصل انتاج الطماطم في البصرة الى (5000) طن يوميا وتحقيق الاكتفاء من انتاج البيض والدجاج المحلي، مطمئنا المواطن العراقي بانتاج وفير من المحاصيل الزراعية وتحقيق التوازن بين العرض والطلب وفق خططك وضعت لهذا الغرض.

وكان العراق قد أغلق حدوده أمام التجاري مع إيران والكويت والأردن جراء مخاوف من تفشي فيروس كورونا الجديد.