عارضة أزياء تسأل: كورونا يفضل الشقراوات ام السمراوات؟

الصباح الجديد – وكالات:

مع ظهور كورونا والهستيريا التي رافقته، لم تستطع عارضة الأزياء الأميركية، إرين ماكنوت، مقاومة النكات بشأن رد فعل الجمهور تجاه انتشار الفيروس.

وفي منشور على صفحتها في “إنستغرام”، قالت الفتاة البالغة من العمر 37 عاما إنها تحاول تحديد لون جديد لشعرها، وتساءلت عما إذا كان اختيارها سيكون له أي تأثير على الفيروس.

وأعجب متابعوها بالمنشور مشيدين بروح الفكاهة لديها، محاولين العثور على إجابة للسؤال المعضلة.

وإرين متزوجة من مغني الراب البريطاني، إليوت جون غليف، البالغ من العمر 37 عاما منذ عام 2013، ولدى الزوجين ولدان صغيران.

يذكر أن فيروس كورونا القاتل انتشر منذ مدة في كل أنحاء العالم، وأثار هلعا كبيرا بعد تسجيل أعداد كبيرة من الوفيات والمصابين، في ظل عدم التمكن من إيجاد أي لقاح ضده.