مؤسسة الباسقة تشارك في ندوات وتحصد تكريما في القاهرة

بغداد ـ الصباح الجديد:

شاركت رئيس مؤسسة الباسقة للثقافة والفنون والتنمية، سمية الناصر، في الندوة التي أقيمت في المركز الثقافي الروسي في القاهرة بدعوة من منتدى تغريد فياض، وبحضور السفير الروسي بجمهورية مصر العربية، بعنوان “الأدب الروسي وتأثيره على الأدب والكتاب العرب”.

وكان للمؤسسة مشاركة فاعلة في الندوة، حيث تم تكُريم رئيس المؤسسة بشهادة تقديرية، من جانبها كرمت الناصر رئيس المنتدى الأديبة اللبنانية تغريد فياض بدرع الإبداع لما يقدمه منتداها من دور في المشهد الثقافي العربي وكذلك تم تكريم اعضاء المنتدى بشهادات تقديرية تثمينا لدورهم.

وعلى هامش الزيارة لرئيس المؤسسة لجمهورية مصر العربية حضرت الناصر أمسية ثقافية في مقر أكاديمية الزهراء للفنون والإبداع في الإسكندرية كذلك كانت هناك دعوة من الأديبة روشان صفا لحضور الندوة التي أقيمت في مسرح الحضارة في دار الأوبرا تحت عنوان “الأدب النسوي بين الماضي والحاضر”.

اما المحطة الأخيرة للزيارة فقد كانت ضيافتها في قناة مصر الزراعية الفضائية لتتحدث عن إسهامات المرأة العراقية بدعم المجتمع من خلال نشاطاتها الثقافية والأدبية، لإيصال صورة عن الرسالة التي تحملها المرأة العراقية إلى النساء في الوطن العربي، وبرغم ظروف الصعبة، لكنها باقية ومؤثرة في الحياة.