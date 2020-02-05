اليونايتد وهيرتا برلين ضمن أكثر أندية أوروبا إنفاقًا في ميركاتو الشتاء

بهدف تعزيز حظوظها في المنافسة على الألقاب

العواصم ـ وكالات:

دخلت العديد من الأندية الأوروبية، سوق الانتقالات الشتوية الماضي بقوة، من أجل تدعيم صفوفها، سواء بهدف تعزيز حظوظها في المنافسة على الألقاب، أو تحسين النتائج التي قدمتها في النصف الأول من الموسم.

وبرغم أن الميركاتو الشتوي كان متوسطًا في الإنفاق ولم يشهد صفقات قياسية من الأندية الكبرى، إلا أن بعضها خطف الأنظار في ظهوره الأول، وآخرين كلفوا خزائن أنديتهم الجديدة أموالا طائلة مع ترقب لما سيقدموه.وترصد السطور التالية ملامح الميركاتو الشتوي الأخير وأكثر الفرق إنفاقًا على الصفقات.

الأكثر إنفاقا

ومن أكثر الأندية إنفاقًا في الميركاتو الشتوي الماضي، كان مانشستر يونايتد الذي نجح في الظفر بخدمات البرتغالي برونو فيرنانديز من صفوف سبورتينج لشبونة، لمدة 5 مواسم ونصف الموسم في صفقة قدرت بـ55 مليون يورو.

وواصل إنتر تدعيم صفوفه من أندية البريميرليج، بضم الدنماركي كريستيان إريكسن من صفوف توتنهام هوتسبير، مقابل 20 مليون يورو، بعقد يمتد لـ4 سنوات ونصف.

كما تعاقد النيراتزوري أيضًا مع آشلي يونج من صفوف مانشستر يونايتد مقابل 1.5 مليون يورو لمدة 6 شهور، بتعليمات من أنطونيو كونتي الباحث عن لاعبين من ذوي الخبرات.

صفقة مبشرة

وتعاقد بوروسيا دورتموند الألماني، مع ماكينة الأهداف النرويجية إيرلينج هالاند، من صفوف ريد بول سالزبورج النمساوي، بعقد يمتد حتى عام 2024 مقابل 20 مليون يورو.

كما ضم دورتموند متوسط الميدان الألماني إيمري تشان على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم من صفوف يوفنتوس، مقابل مليون يورو.

وأبرم توتنهام هوتسبير صفقتين، بالتعاقد مع البرتغالي جيدسون فيرنانديز على سبيل الإعارة لمدة 18 شهرًا من صفوف بنفكيا.كما ضم السبيرز ستيفان برجوين مهاجم أيندهوفين الهولندي، مقابل 30 مليون يورو بعقد يمتد حتى عام 2025.

صفقات مؤجلة

ونجح يوفنتوس في التعاقد مع متوسط الميدان السويدي ديان كولوسيفسكي، من صفوف أتالانتا، مقابل 35 مليون يورو، إلا أن إدارة السيدة العجوز فضلت إعارته إلى بارما حتى نهاية الموسم، على أن ينضم للبيانكونيري الصيف المقبل.

وضم يوفنتوس أيضًا المهاجم أليخاندرو ماركيز من صفوف برشلونة مقابل 8.2 مليون يورو، على أن يلعب في صفوف الفريق تحت 23 عاما، وذلك في صفقة تبادلية شهدت انتقال ماتيوس بيريرا إلى العملاق الكتالوني.

وأبى ريال مدريد أن يخرج من الميركاتو الشتوي دون إبرام صفقات، وذلك بالتعاقد مع الشاب البرازيلي رينير خيسوس من صفوف فلامنجو مقابل 30 مليون يورو، وذلك بعقد يمتد حتى عام 2026، على أن ينضم لفريق الشباب (كاستيا).

تدعيمات قوية

ودعم فياريال صفوفه بضم المهاجم باكو ألكاسير من صفوف دورتموند مقابل 23 مليون يورو، بعقد يمتد حتى عام 2025.

ودخل نابولي الميركاتو الشتوي بقوة، بضم السلوفاكي ستانيسلاف لوبوتكا من صفوف سيلتا فيجو مقابل 20 مليون يورو، كما ضم دييجو ديمه من صفوف لايبزيج مقابل 12 مليون يورو.

كما تعاقد فريق الجنوب الإيطالي مع الألباني أمير رحماني من صفوف هيلاس فيرونا، مقابل 14 مليون يورو، على أن يبقى في صفوف فيرونا معارًا حتى نهاية الموسم.

مفاجأة هيرتا برلين

ومن الأندية التي أنفقت ببذخ في سوق الانتقالات الشتوية، هيرتا برلين الألماني، الذي ضم المهاجم البولندي كريستوف بيونتيك من ميلان، مقابل 27 مليون يورو.كما ضم ضم النادي الألماني، متوسط الميدان لوكا توزار من أولمبيك ليون مقابل 25 مليون يورو، على أن يستمر معارًا في فريقه الفرنسي حتى نهاية الموسم.

ووصل إجمالي ما دفعه هيرتا برلين الذي يقوده المدرب يورجن كلينسمان، أكثر من 75 مليون يورو، بعدما ضم أيضًا كل من سانتياجو اسكاسيبار وماثيوس كونيا.