ترشيحات جائزة البافتا البريطانية لعام 2020

أعلنت الأكاديمية البريطانية للسينما، عن قائمة المرشحين لجوائزها السنوية «بافتا» في دورتها رقم 73 لعام 2020 الجاري، والتي تقام في الثاني من فبراير المقبل بقاعة «ألبرت» الملكية بالعاصمة الإنجليزية لندن.

ونقلت صحيفة ديلي ميل، قائمة الترشيحات كاملة، والتي شهدت هيمنة فيلم «جوكر» للنجم خواكين فينيكس للعدد الأكبر من الترشيحات هذا العام، بإجمالي 11 ترشيح.

في حين تساوى كل من فيلم The Irishman وفيلم Once Upon a Time… in Hollywood في عدد الترشيحات بالمركز الثاني بإجمالي 10 ترشيحات.

وكانت أبرز الترشيحات كما يلي:

لجائزة «بافتا» أحسن فيلم، ترشح كل من فيلم 1917 وفيلم THE IRISHMAN وفيلم «جوكر»، وفيلم ONCE UPON A TIME… IN HOLLYWOOD، وفيلم PARASITE.

ولجائزة أفضل فيلم بريطاني في العام، ترشح كل من فيلم 1917، وفيلم BAIT وفيلم FOR SAMA، وفيلم ROCKETMAN، وفيلم SORRY WE MISSED YOU وفيلم THE TWO POPES.

ولجائزة أفضل إنطلاقة لكاتب أو مخرج أو منتج بريطاني، ترشح كل من فيلم BAIT، وفيلم FOR SAMA، وفيلم MAIDEN، وفيلم ONLY YOU وفيلم RETABLO.

ولجائزة أفضل فيلم ناطق بلغة غير إنجليزية، ترشح كل من فيلم THE FAREWELL، وفيلم FOR SAMA، وفيلم PAIN AND GLORY، وفيلم PARASITE، وفيلم PORTRAIT OF A LADY ON FIRE.

ولجائزة أفضل فيلم رسوم متحركة، ترشح كل من فيلم FROZEN 2، وفيلم KLAUS، وفيلم A SHAUN THE SHEEP MOVIE: FARMAGEDDON، وفيلم TOY STORY 4.

ولجائزة أفضل مخرج ترشح كل من المخرج سام مينديز عن إخراجه لفيلم 1917، وتود فيلبس عن فيلم «جوكر»، ومارتن سكورسيزي عن فيلم THE IRISHMAN، وكوينتن ترانتينو عن فيلم ONCE UPON A TIME… IN HOLLYWOOD، و»بونج جون هو»، عن فيلم PARASITE.

ولجائزة أفضل ممثلة في دور رئيسي، ترشحت كل من «جيسي بكلي» و»سكرليت جوهانسن»، و»سيرشا رونان»، و»تشارليز ثيرون»، ورينيه زيلويجر.

ولجائزة أفضل ممثل في دور رئيسي ترشح كل من ليوناردو دي كابريو، وأدم دريفر وتارون إيجرتون وخواكين فينيكس وجوناثان بريس.