جوائز الكولدن كلوب لعام 2019

لم تكن نتائج جوائز الكولدن كلوب التي أعلنت مؤخرا قد شكلت مفاجأة لمتابعي الانتاج السينمائي لعام 2019، فمعظم الجوائز ذهبت لمستحقيها ، وتعد جوائز الكولدن كلوب بمنزلة البروفة النهائية لجوائز الأكاديمية الرسمية « الأوسكار» التي ستعلن في شباط فبراير القادم.

ربما يكون أهم الفائزين في جوائز الكولدن كلوب ، هما الممثل العالمي « خوتن فيليكس» عن فلمه المهم « جوكر»، الذي حظى بإعجاب الجمهور السينمائي في معظم المدن العالمية التي عرض فيها، إضافة الى تحقيقه أعلى ايرادات شباك التذاكر ، برغم الميزانية الانتاجية غير الضخمة للفلم « 55 مليون دولار» في حيت تجاوزت ارباحه المليار دولار.