سامسونغ تكشف حقيقة هاتفها القابل للطي

متابعة – الصباح الجديد:

أثارت شركة سامسونغ الكثير من الجدل واللغط بسبب تضارب في الأرقام بشأن مبيعاتها لأول هاتف ذكي قابل للطي في العالم «غالاكسي فولد».

وكان رئيس الشركة الكورية الجنوبية العملاقة يونغ سوهن قد أعلن أواخر العام المنصرم أن شركته باعت نحو مليون جهاز «غالاكسي فولد» وهو يعتبر رقم مبيعات جيدا بالنظر إلى سعر الهاتف الباهظ والبالغ 1980 دولار.

لكن سامسونغ نفت في وقت لاحق تلك المبيعات، مشيرة إلى أن «سوهن ربما قد يكون أعطى بيانات «مربكة».

وأوضح الموقع أن كوه دونغ جين الرئيس والمدير التنفيذي لقسم تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في سامسونغ أعلن رقمًا مختلفًا بشدة لوكالة أنباء يونهاب الكورية.

وقال كوه خلال مؤتمر صحفي في لاس فيغاس، «أعتقد أننا بعنا ما بين 400 ألف إلى 500 ألف هاتف ذكي من نوع Galaxy Fold»، مما جعل موقع «mashable» يعلق على دقة الرقم الجديد إيضا بسبب الفارق الكبير.

ويرى موقع «ماشابل» أن هذا الرقم المنخفض للمبيعات لا يزال إيجابيا، نظرا للظروف التي مرت بها سامسونغ وتأجليلها لإطلاق الهاتف مرات عدة ناهيك عن السعر الباهض.

وبحسب تقارير إعلامية تخطط سامسونغ لإطلاق هاتف قابل للطي أرخص سعرا في فبراير المقبل، كما أنها ستطرح إصدار أفضل من «غالاكسي فولد» في وقت لاحق من العام الجاري.

ومن المتوقع أن تلاقي سامسونغ منافسة كبيرة مع شركات أخرى تعتزم إطلاق هواتف قابلة للطي، لاسيما من قبل شركة «هواوي» الصينية.