تقنية جديدة للتكييف خال من الملوثات يستهلك 10 % فقط من الطاقة

متابعة – الصباح الجديد:

عرضت شركة أوكسي كول ومقرها مدينة مالفيرن في بنسلفانيا خلال معرض الإلكترونيات الاستهلاكية نظامًا جديدًا لتكييف المنازل باستخدام المياه ويعمل النظام بالغاز الطبيعي دون إطلاق انبعاثات كربونية.

وتحتاج مكيفات الهواء التقليدية إلى مقادير ضخمة من الكهرباء والمواد الكيميائية الضارة للحفاظ على برودة المنازل كما إذ ذكرت الشركة أن مكيفات الهواء التقليدية تستهلك نحو نصف الكهرباء التي تستهلكها المنازل في الصيف أما النظام الجديد فيحل هذه المشكلة فوفق موقع ديجتال تريندس لا يستخدم النظام الجديد سوى 10% من الكهرباء التي تستخدمها المكيفات التقليدية لضغط البخار.

وأضاف الموقع أن مكيفات الهواء التقليدية تزيد انبعاثات ثاني أكسيد الكربون إذ تستخدم مادة مبردة تتحول من الحالة السائلة إلى الحالة الغازية والعكس من خلال امتصاص الحرارة من داخل المنزل وإطلاقها في الخارج وتتكرر هذه الدورة باستمرار.

وذكرت الشركة أنها تستخدم الماء النقي بمنزلة مادة مبردة كما ويمتاز النظام الجديد أيضًا بعدم إصداره أي ضوضاء وعدم الحاجة إلى تزويده بالماء باستمرار لأنه نظام مغلق تمامًا ما يعني أنه يحافظ على كمية الماء الموجودة داخله.

وذكرت الشركة لموقع سي إن إي تي أنه بعد انتهاء العمر الافتراضي للنظام تظل المياه الموجودة بداخله صالحة للشرب ويمكن إعادة تدوير جميع أجزاءه الداخلية.

وأضافت الشركة على موقعها الإلكتروني الرسمي أنها هدفها الرئيس تطوير نظام صديق للبيئة يبرد الهواء ولا يطلق انبعاثات كربونية وقالت غرفة التجارة الاميركية أنه يوجد نحو 1.8 مليار مكيف هواء في العالم وغالبيتها في الولايات المتحدة الاميركية والصين واليابان وتتوقع الغرفة أن يصل العدد إلى 6 مليارات مكيف هواء بحلول العام 2050 بسبب ارتفاع درجة حرارة الأرض ويصاحب ذلك زيادة الانبعاثات الكربونية ما يوضح الأهمية الكبيرة للنظام الجديد.