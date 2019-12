أفضل 10 أفلام لعام 2019 في قائمة «Time الأميركية»

Pain & Glory في الصدارة..

الصباح الجديد – وكالات:

مع نهاية كل عام، تخرج علينا التقارير والتقييمات التي تبرز أهم الأفلام التي طُرِحَت بدور السينما على مدار العام، وفيما تتفاوت آراء النقاد والجمهور على حد سواء حول التقييم يرى البعض أن العام لم يشهد أفلاماً قوية مقابل آخرين يؤكدون عكس ذلك جازمين بأن القائمين على هذه الصناعة قدموا جهداً مميزاً وأن هناك بالفعل أفلاماً تستحق المشاهدة والثناء وفي هذا السياق أعدت مجلة Time الأميركية قائمة أبرزت فيها أفضل 10 أفلام تم إنتاجها وعرضها للجمهور في عام 2019:

في المرتبة العاشرة جاء فيلم Hustlers وهو من إخراج لورين سكافاريا، وتدور أحداث قصته حول راقصتين (وهما النجمتين كونستانس وجنيفر لوبيز) كأمهات وحيدات يسعين لإعالة أسرهن بعد الأزمة المالية عام 2008، وجاء الفيلم ليذكر بأن الأم وأطفالها هم غالبًا من يعانون أشد معاناة حين ينهار نظام اقتصادي يقوده الرجال إلى حد كبير.

في المرتبة التاسعة فيلم A Beautiful Day in the Neighborhood: من إخراج مارييل هيلر ويعرض فيه أفكاره بصورة عملية من خلال سرده قصة صداقة غير محتملة بين السيد روجرز ( توم هانكس ) والصحفي الفظ (ماثيو ريس)، أراد هيلر أن يوصل من الفيلم رسالة مفادها أنه يتعين على الإنسان أن يسمح لنفسه الشعور بكل شيء من أجل صنع السلام مع الأشياء التي تهدد بتمزيقنا.

ثامنا جاء فيلم Dolemite Is My Name: من إخراج كريج برور ويدور حول فكرة الطموح في مواجهة كل الصعاب خلال رحلة يخوضها الإنسان ويتحدى فيها أشياء كثيرة.

الفيلم السابع كان فيلم Knives Out: من تأليف وإخراج ريان جونسون وهو من نوعية الأفلام الشيقة التي تدور حول فكرة تتبع جريمة قتل تعرض لها رب أسرة ومعها تتوالى الأحداث في إطار تشويقي مثير يُشَجِّع كثيرون على المشاهدة بكل شغف واهتمام.

في المرتبة السادسة جاء فيلم Parasite: من إخراج بونغ جون هو، قصة تجمع بين الإثارة والكوميديا السوداء ويتحدث الفيلم عن عائلة فقيرة تخطط لشق طريقها إلى أسرة من الطبقة العليا ويستكشف الفيلم بذكاء حالة الاستياء الموجودة بين مَن يملكون ومَن لا يملكون.

في المرتبة الخامسة فيلم Little Women: من إخراج جريتا جيرويج، وهو من نوعية الأفلام الدرامية وهو مستوحى من رواية عمرها 150 عاماً بنفس الاسم من قبل لويزا ماي ألكوت.

المرتبة الرابعة كانت من نصيب فيلم Marriage Story: من إخراج نوح باومباخ وهو أكثر أفلامه إثارة للشجن والعواطف وهو اعتراف بأن التسويات ليست مصدر إزعاج ينتقص من الحياة وإنما هي الأشياء التي يُبنَى عليها وذلك في إطار تناول الفيلم لدواخل عالم الطلاق.

في المرتبة الثالثة فيلم Once Upon a Time…in Hollywood: من إخراج كوينتن تارانتينو وهو أكثر أفلامه امتلاءً بالتفاصيل العاطفية، وجاء الفيلم ممتلئاً في كثير من مشاهدة بمشاعر الحنين لأفلام هوليوود المفقودة وكذلك لعصر صناعة السينما المفقود.

صاحب المركز الثاني كان فيلم The Irishman: من إنتاج وإخراج مارتن سكورسيزي ومن بطولة روبرت دي نيرو وآل باتشينو وهو فيلم جريمة ملحمي تطغى عليه نبرة الحزن والتشويق.

اما الفيلم الذي تصدر القائمة وجاء بالمرتبة الاولى هو فيلم Pain & Glory: من إخراج بيدرو ألمودوبار ويرى النقاد أنه أكثر أفلامه لمعاناً وحيوية وهو عبارة عن بانوراما من ألوان نابضة بالحياة ومشاعر أكثر كثافة وشارك في بطولته النجوم أنتونيو بانديراس و أسير إتكسينديا وبينيلوبي كروز.