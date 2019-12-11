12 لمسة تمنح الكوري الجنوبي سون المجد في البريميرليج

لندن ـ وكالات:

بعد 12 لمسة في 12 ثانية وقطع مسافة 80 ياردة سجل سون هيونج-مين، هدفًا من الوارد أن يكون أجمل هدف في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم هذا الموسم مع توتنهام هوتسبير.

وأحرز سون الهدف في الدقيقة 32 بعد مجهود فردي كامل ليخطف الأضواء تمامًا من زميله هاري كين صاحب الثنائية خلال الفوز (5-0) على بيرنلي ونال إعجاب زملائه والمدرب.

واستحوذ سون على الكرة عند منطقة جزائه وانطلق ليراوغ اثنين من المنافسين ثم اجتاز محاولتين إضافيتين لقطع الكرة في منتصف الملعب قبل أن يتفوق في سباق سرعة على اثنين آخرين ويسجل الهدف الثالث لتوتنهام.

لكن سون، المعروف بتواضعه، قال إنه واصل الركض بالكرة لأنه أخفق في تمرير الكرة إلى زميله ديلي آلي.وقال سون «عندما حصلت على الكرة حاولت التمريرة إلى ديلي لكني لم أتمكن من العثور عليه لذا واصلت التقدم. أنا سعيد بتسجيل هذا الهدف»..

واعترف كين أن سون استحق أن يخطف الأضواء بعد هذا الهدف المذهل، قائلًا «سون خطف الأضواء. هذا هدف لا يصدق من هجمة مرتدة مذهلة».

وأضاف «كل ما يحتاج إلى فعله هو العمل بجدية والعمل من أجل الفريق. إنه صاحب إمكانات كبيرة ويعمل بقوة من أجل الفريق».وقارن جوزيه مورينيو مدرب توتنهام بين هدف سون وهدف آخر سجله البرازيلي رونالدو مع برشلونة.وقال مورينيو «أتذكر عندما كنت في برشلونة مع (المدرب بوبي) روبسون وسجل رونالدو هدفا مشابها لهدف سون».

وأضاف «هذا هدف مذهل. كنت أعرف أنه سيصل حتى الحارس بينما كان يسيطر على الكرة بشكل لا يمكن إيقافه. الحارس جيد لكنه برغم ذلك نجح في وضع الكرة ببراعة».. وكتب جاري لينيكر مهاجم توتنهام وإنجلترا السابق على تويتر «سون سجل أحد أفضل الأهداف من مجهود فردي والتي من الصعب أن تتكرر. هذا هدف الموسم في رأيي».

أثنى البرتغالي جوزيه مورينيو، المدير الفني لتوتنهام، على الهدف «المارادوني» الذي سجله النجم الكوري الجنوبي سون هيونج مين في شباك بيرنلي خلال مباراة الفريقين ضمن الجولة الـ16 من البريمييرليج.

وقارن المدرب البرتغالي، بين الهدف الذي سجله سون وهدف «الظاهرة» البرازيلي رونالدو نازاريو في شباك كومبوستيلا عندما كان لاعبًا في برشلونة الإسباني.

وأكد مورينيو في تصريحات عقب اللقاء الذي انتهى بفوز كاسح لـ»السبيرز» بخماسية نظيفة «أتذكر عندما كنت أعمل في برشلونة مع (بوبي) روبسون، سجل رونالدو هدفًا مشابهًا لهدف سون. لقد كان هدفًا مذهلًا».

وسجل صاحب الـ27 عامًا الهدف الثالث لفريقه في الدقيقة 32 بطريقة رائعة بعد أن انطلق من حدود منطقة جزاء فريقه مراوغًا كل من في طريقه قبل أن يسكن الكرة في الشباك من داخل منطقة المنافس.

وأضاف «لقد كان يومًا مثاليًا من دون إصابات، وحافظنا على نظافة شباكنا، وسجلنا أهدافًا كثيرة، ولعبنا كرة مثالية».. وتابع سبيشال وان: «شين ديتش (مدرب بيرنلي) شخص صريح، وقال لي عقب المباراة أننا كنا جيدين للغاية. أشكره على هذه اللفتة. من الصعب مواجهة بيرنلي، لكننا قدمنا مباراة جيدة جدا».

واستعاد توتنهام هوتسبير نغمة الانتصارات من جديد، بالتغلب على ضيفه بيرنلي بخماسية نظيفة، ضمن الجولة رقم 16 من الدوري الإنجليزي.وسجل خماسية توتنهام كل من هاري كين (4- 54) ولوكاس مورا (9) وهيونج مين سون (32) وموسى سيسوكو (74).

وبهذا الانتصار ارتقى توتنهام إلى المركز الخامس مؤقتا برصيد 23 نقطة، في حين تجمد رصيد بيرنلي عند 18 نقطة في المركز الـ13.