درع دوري الكرة الممتاز ببصمات نحات عالمي

الدوحة ـ وكالات:

زار النحات العالمي احمد البحراني، بعثة منتخبنا الوطني المشارك في بطولة خليجي 24 والمقامة حاليا في الدوحة وكان في استقباله رئيس الوفد علي الآسدي ويحيى كريم عضو اتحاد الكرة.

وجرى على هامش الزيارة تكريم البحراني بدرع الاتحاد العراقي لكرة القدم تثميناً وتقديراً لدوره الكبير والفعال في اثراء الفن العالمي بالكثير من الاعمال والتي أهمها تصميم “كأس” بطولة الخليج الجديد والذي يعتبر من اكثر الاعمال نجاحاً”.

وقال رئيس الوفد علي الاسدي في بيان لاتحاد الكرة، ان “النحات العالمي احمد البحراني يعتبر مثالاً حياً لقيمة ونجاح الانسان العراقي والذي يعكس نموذجاً نفتخر به لاسيما ان أعماله وصلت الى العالمية بسرعة كبيرة جعلت منه واحد من اهم النحاتين في عصرنا الحديث”.

واضاف الاسدي ان “البحراني تبرع بتصميم درع الدوري العراقي بالاضافة الى كاس خاص للمسابقة الثانية وان هذه الالتفاتة تنم عن أصالة هذا الانسان العراقي الذي كرس فنه من اجل رفع اسم العراق في الخارج”.