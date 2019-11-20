ميمي وعفيف ومبخوت والفرج أبرز المرشحين للتألق في «خليجي 24»

تنطلق منافساتها يوم 26 الجاري

الدوحة ـ وكالات:

دائما ما تكون كأس الخليج العربي لكرة القدم بمنزلة المكان الملائم والمناسب لميلاد النجوم وتألقها، وكثيرا من اللاعبين الموهوبين الذين كتبوا شهادات ميلادهم الكروية خلالها.

وبعد أيام قليلة سوف ينطلق العرس الخليجي بالعاصمة القطرية الدوحة، ومعه تبدأ التوقعات بمن هم النجوم المرشحون للتألق، أو بالأحرى لتقديم أنفسهم على الساحة الخليجية بصورة مميزة.ويستعرض هذا التقرير أبرز الأسماء المرشحة للتألق في «خليجي 24» التي تنطلق منافساتها يوم 26 تشرين الثاني الجاري ولغاية 8 كانون الأول المقبل.

يتوقع الكثيرون أن يكون مهند علي نجم المنتخب العراقي أحد المرشحين بقوة للظهور في البطولة، حيث أنه أحد أهم المواهب الصاعدة الواعدة في الكرة العراقية في السنوات الأخيرة، وتألق بشدة مع منتخب بلاده في كأس آسيا الأخيرة، وهو هداف أسود الرافدين في التصفيات المشتركة.

وهذه النسخة أيضا هي الثانية التي يظهر فيها مع المنتخب العراقي، وهو مرشح لأن يكون من بين أبرز اللاعبين في البطولة، وكذلك المنافسة بقوة على لقب الهداف.

ويبرز نجم منتخب قطر أكرم عفيف، والمرشح للفوز بجائزة أفضل لاعب في آسيا في هذا العام، ضمن النجوم المتوقع توهجهم وبشدة في هذه النسخة ولم لا وهو حاليا من أبرز صناع اللعب في الكرة الآسيوية، وكذلك في الكرة القطرية.

وكان له الدور الأبرز في تتويج منتخب بلاده بلقب كأس آسيا الأخيرة في الإمارات لأول مرة في تاريخ قطر.. كما أن عفيف يقدم حاليا أفضل مستوياته الكروية، وشارك في النسخة الماضية من كأس الخليج في الكويت ويتوقع أن يكون أحد أبرز نجوم «خليجي 24»، ويعول عليه سانشيز مدرب قطر كثيرا في البطولة.

ويبرز من المنتخب الكويتي يوسف ناصر هداف فريق الكويت وأيضا هداف المنتخب في التصفيات المشتركة، وهو اللاعب القوي، الذي يعول عليه الجهاز في «خليجي 24» لصناعة الفارق في البطولة، وتقديم مستويات رائعة مع منتخب بلاده.كما أنه يمتلك خبرات المشاركة في البطولة الخليجية ولذلك فهو أحد أبرز المرشحين للتألق بالدوحة.

ومن سلطنة عمان يبرز المنذر ربيع وهو أحد اللاعبين الصاعدين المتميزين بالمنتخب، ويلعب في نادي ظفار ونجح في حجز مقعد له بالتشكيلة وسجل له 3 أهداف في التصفيات الآسيوية المشتركة.ومنذر من اللاعبين الأقوياء الذين يتوقع لهم أن يكون أحد نجوم «خليجي 24» لاسيما وأن منتخب بلاده هو حامل اللقب ويطمح للمنافسة على الفوز باللقب الثالث في تاريخه.

وتضم تشكيلة المنتخب الإماراتي العديد من الأسماء المتميزة والقوية ويظل الهداف علي مبخوت هو الأبرز والمتوقع توهجه في «خليجي 24».

فمبخوت لاعب قوي ويستطيع أن يسجل من أنصاف الفرص، وهو يعيش حاليا فترة من التألق مع منتخب بلاده ويقوده بثبات في التصفيات الآسيوية المشتركة وسجل معه فيها 4 أهداف.

ويعد سلمان الفرج نجم وسط المنتخب السعودي أحد أهم اللاعبين بتشكيلة المملكة، وصاحب أداء قوي ومميز سواء مع منتخب بلاده أو مع فريق الهلال السعودي، ويتوقع أن يكون من النجوم المتألقة في «خليجي 24».

وهو لاعب قوي ويمتلك خبرات عالية ويؤدي بصورة متميزة هجوميا، ويمثل حلقة وصل مهمة ما بين خطي الوسط والهجوم، ورئة مهمة يتنفس منها الأخضر في مبارياته.