ارتفاع حصيلة الجنود الماليين الذين قُتلوا في «هجوم إرهابي» الى 53

الصباح الجديد ـ وكالات :

قُتل 54 شخصا بينهم 53 جنديا ماليا الجمعة في «هجوم إرهابي» استهدف موقعا عسكريا في إنديليمان بشمال مالي، على ما أعلن وزير الاتصال يايا سانغاري.

وقال سانغاري عبر تويتر «على أثر الهجوم ، في إنديليمان، عثرت التعزيزات التي تمّ إرسالها على 54 جثة، تعود إحداها إلى مدني».

وكان الجيش تحدث في وقت سابق عن مقتل 35 جنديا في ذلك «الهجوم الإرهابي»، وكتب على فيسبوك «ارتفعت الحصيلة الموقتة للضحايا الى 35 قتيلا».

ويأتي ذلك بعد شهر من مقتل أربعين جنديا في هجومين جهاديين في 30 ايلول والاول من تشرين الاول قرب بوركينا فاسو الواقعة جنوب مالي، بحسب مسؤول في وزارة الدفاع.