وزير النفط: العراق يعمل على مكافحة الفساد من خلال حصر كافة الإعمال التجارية والاستثمارية داخل البلد

بغداد – الصباح الجديد

أكد وزير النفط ثامر الغضبان، حرص العراق على توفير كافة التسهيلات لشركات الاستثمار ورجال الإعمال للاستثمار في قطاع النفط والطاقة ولجذب دول العالم الى الاستثمار في العراق .

وقال الغضبان خلال كلمته في مؤتمر العراق للطاقة 2019 السبت، ان “العراق يرحب بتوافد الشركات الاجنبية العالمية للاستثمار في القطاع النفطي بالتزامن مع انتهاء صفحة داعش ويؤكد حرصة على تقديم كافة التسهيلات للشركات لتسهيل عملها واصلاح بيئة العمل على ان تكون الاجراءات مبسطة وسهلة للمستثمر”.

وأضاف “نرفد جميع التطورات في العالم على مستوى التكنلوجيا او الطاقات المتجددة في ذات الوقت نحرص بالحفاظ على البيئة لذلك تسعى وزارة النفط على تمكين شريحة كبيرة من الشركات على استثمار الغاز وايقاف حرقه”.

واشار الى ان “الحكومة العراقية تعمل على مكافحة الفساد من خلال حصر كافة الاعمال التجارية والاستثمارية داخل العراق وان تكون خالية من صفقات الفساد”.

وتابع الغضبان: نتمى نجاح المؤتمر والاخذ بتوصياته ونتائجه”.