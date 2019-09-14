البتروكيمياويات تعلن تزويد الشبكة الوطنية بالفائض من الكهرباء

بغداد – الصباح الجديد

أعلنت شركة صناعة البتروكيمياويات (والتي يقع مقرها في منطقة خور الزبير جنوب البصرة والتابعة لوزارة الصناعة والمعادن) عن العمل لإدخال 80 ميكا واط من الطاقة الكهربائية للشبكة الوطنية ضمن عقد مع وزارة الكهرباء لتسديد الديون السابقة المترتبة عليها.

وقال المدير العام للشركة عقيل عبد الزهرة في لقاء خاص مع المربد ان “الملاكات الهندسية والفنية للشركة تعمل على تأهيل المولدات التوربينية الأربعة وإدخالها للعمل بطاقة إجمالية تصل الى 80 ميكا، حيث هناك عقد عمل لمدة سنة واحدة ابرم مع وزارة الكهرباء لتزويد الشبكة الوطنية بالكهرباء ضمن خطة انجاز عمل لتشغيل الشركة وتجهيز الشبكة بالفائض منها، في إطار تسديد ديون مترتبة ومتراكمة على الشركة لوزارة الكهرباء لسنوات سابقة من خلال ذلك العقد”.

ورأى عبد الزهرة، أن ذلك “يعد انجازاً للشركة ولوزارة الكهرباء بتزويدها بالطاقة بدلاً لاستيرادها من دول الجوار والتي ستساهم في استقرار التيار الكهربائي والحاجة الفعلية للطاقة”، حسب قوله.

هذا وكانت قد أعلنت ادارة الشركة العامة لصناعة التروكيمياويات عن الاستعداد للعمل على إعادة إنتاج الشركة من مادة الاثيلين ودخولها للعملية الإنتاجية بنسبة تتراوح بين 60 ـ 70% لكافة الوحدات الإنتاجية نهاية الشهر الحالي.