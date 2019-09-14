حقوق الانسان: 40% من سكان البصرة يعانون من الفقر

بغداد – الصباح الجديد

اعلن مكتب المفوضية العليا لحقوق الأنسان في البصرة، السبت، ان 40% من سكان المحافظة يعانون من الفقر، فيما دعت الحكومة والبرلمان لوضع حلول عاجلة لاوضاع هذه الطبقة.

وقال المكتب في بيان تلقت “الصباح الجديد ” نسخة منه، إن “مكتب المفوضية العليا لحقوق الانسان في البصرة، يوجه نداءً الى مجلس النواب العراقي ورئاسة الحكومة العراقية الى وضع حلول عاجلة لاوضاع الطبقات الفقيرة ومن هم دون خط الفقر من خلال الدراسات والرصد الميداني للمفوضية في محافظة البصرة”. واكد المكتب أن “الشرائح الفقيرة على اعتاب الوصول إلى 40% من سكان المحافظة