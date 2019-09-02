التخطيط: 74 مليار دينار لمشاريع وخدمات أمانة بغداد

وافقت على صرف 58 مليار دينار لبناء 124 مدرسة في ذي قار

بغداد ـ الصباح الجديد:

أعلن وزير التخطيط، نوري الدليمي، امس الإثنين، مصادقته على إطلاق أكثر من 74 مليار دينار ضمن التخصيصات السنوية للمشاريع المدرجة في جداول تنمية الأقاليم لأمانة بغداد لعام 2019 .

وقال الدليمي في بيان صحافي: «تمت المصادقة على مبلغ 74.3 مليار دينار بهدف تنفيذ عدد من مشاريع الماء والمجاري وبناء وإعادة تأهيل المتنزهات، وتنفيذ اعمال التشجير والتنظيف ورفع المخلفات، وتوفير جميع سبل الدعم اللازمة لاستدامة عمل الخدمات البلدية في أقضية ونواحي محافظة بغداد».

وأضاف: «وفي إطار اختصار الروتين وتقديم افضل الخدمات للمواطنين في اقصر فترة زمنية ممكنة؛ خوّل الجهات المعنية في أمانة بغداد بصلاحيات التنفيذ والصرف مع مراعاة الالتزام بالتعليمات والصلاحيات الخاصة بتنفيذ الموازنة الاستثمارية لعام 2019».

وتشكو العاصمة بغداد من انعدام كبير لتنفيذ المشاريع الخدمية، في حين تحولت أغلب المناطق الخضراء إلى مساكن عشوائية يقطنها الاف السكان.

الى ذلك، اعلنت وزارة التخطيط، امس، المصادقة على صرف اكثر من 58 مليار دينار لبناء 124 بناية مدرسية في محافظة ذي قار.

وقالت الوزارة في بيان صحافي، ان “الوزارة وافقت على صرف أكثر من 58 مليار دينار لبناء 124 مدرسة في محافظة ذي قار محسوبة على التخصيصات السنوية للمشاريع المدرجة في جداول الموازنة الاستثمارية لعام 2019 ضمن برامج تنمية الأقاليم للمحافظة”.

واضاف ان “المدارس ستتضمن ثانوية ومتوسطة وابتدائية ورياض أطفال، وقاعات متعددة الأغراض، ومختبرات للحاسوب، ومراكز فحص الامتحانات، وأجنحة صحية، وإنشاء بنايتي قسم تربية الإصلاح وقسم تربية الفهـود”.