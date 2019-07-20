أربيل بطلاً لدوري أندية النساء بكرة اليد

أربيل ـ حسام عبد الرضا

توج فريق اربيل النسوي لكرة اليد بطلا للدوري النسوي لكرة اليد للعام 2019 بعد فوزة في المباراة النهائية على فريق افروديت من محافظة السليمانية في المباراة التي جرت على قاعة كلية التربية البدنية و علوم الرياضية في جامعة صلاح الدين وحضرها رئيس الاتحاد العراقي لكرة اليد الأستاذ سلام عواد والدكتور عبد الله مجيد رئيس نادي اربيل ب (10-25).

وكانت مباريات الدوري أجريت على نظام التجمع من مرحلة واحدة تم تقسيمها على تجمعين أقيم الأول في بغداد الشهر الثالث بمشاركة 8 أندية وهي اربيل والقلعة من اربيل والصمود من مدينة الفلوجة والحدود والشباب والدفاع المدني من بغداد والدغارة من محافظة الديوانية .

الى ان مباريات التجمع الثاني والذي أقيم في محافظة اربيل أيام 17-16-15 من هذا الشهر شهد انسحاب اربع فرق واقتصار الدوري على فرق اربيل والقلعة والدغارة وافروديت .

وكانت بقية نتائج الدوري قد شهدت فوز فريق افروديت على فريق الدغارة ب ( 3-40) وفوز فريق القلعة على فريق الدغارة ب( 3-25) وبالرغم من تباين النتائج بين الفرق إلى أنه يحسب لفريق الدغارة اشتراكه في تكملة باقي مباريات الدوري للاستفادة من المباريات وزيادة خبرة لاعباته بقيادة المدرب سلام عادل .

الناطق الإعلامي للاتحاد