اتحاد الملاكمة يطلق الدور الأول لنزالات الأندية فئة الشباب

استحقاقات خارجية مهمة بانتظار القفازات

بغداد ـ فلاح الناصر:

اطلق اتحاد الملاكمة المركزي الدور الأول لنزالات بطولة أندية العراق لفئة الشباب في حلبة المركز الوطني لرعاية الموهبة الرياضية بالملاكمة في المدينة الشبابية بمشاركة نحو 163 لاعباً يمثلون 48 ناديا من بغداد شتى محافظات العراق للمدة من 17 ولغاية 22 تموز الجاري.

وقال امين سر اتحاد الملاكمة المركزي، علي عبد الزهرة، لـ «الصباح الجديد»: ان البطولة تعد تنفيذا للمنهاج الذي وافقت عليه لجنة الخبراء في وزارة الشباب والرياضة التي تسهم في وضع ضوابط منهجية الهدف منها الارتقاء بالامكانات لجميع الرياضيين بحسب ما تعلنه الاتحادات من مناهج يتم المصادقة عليها من لجنة الخبراء مشكورة، حيث يتطلب اتحاد الملاكمة اقامة العديد من النشاطات المحلية والمشاركات الخارجية، والبطولة الخاصة بالدور الأول لفئة الشباب تشارك فيها 10 أوزان هي « 49 و52 و56 و60 و64 و69 و75 و81 و91 و+ 91 كغم».. التي باركت لجنة الخبراء انطلاقتها لما فيها من أهمية تعزز الجانب الفني للملاكمين الشباب، إلى جانب ان اتحاد الملاكمة يعتمد الفئات العمرية بشكل كبير ويعمل على توسيع قاعدتها بما يصب في صالح الرياضة العراقية وخلق جيل جديد من الملاكمين المتفوقين في الحلبة.

وتابع ان الدور الأول سيقام على بعد شهرين في احدى المحافظات، حيث تم ترشيح الكوت لضيافة النزالات، التي ستفرز البطل وسيتم تشكيل منتخباً يمثل فئة الشباب لاقامة معسكره التدريبي الداخلي ثم معسكراً خارجياً في اذربيجان قبل المغادرة صوب الاستحقاق القاري المرتقب وهو المشاركة في بطولة شباب القارة المقررة ان تقام في منغوليا شهر تشرين الاول المقبل.

وذكر عبد الزهرة، ان نزالات الدور الأول الجارية في المدينة الشبابية تشهد اندفاعأً للملاكمين الواعدين، غلى جانب الحرص الكبير من الملاكات التدريبية على تحقيق التفوق للاعبين في المنافسات التي تشهد حضوراً واسعأً من الجمهور ورواد وابطال اللعبة.

وقال: اتحاد الملاكمة يمضي في مسيرة ايجابية وتصاعدية، حيث تتواصل التحضيرات للمشاركة في الاستحقاقات الخارجية بهمة ونشاط من جميع المنتخبات المعتمدة لدى اتحاد الملاكمة المركزي، فمنتخب الأشبال يؤدي معسكره التدريبي حاليا في محافظة البصرة استعدادأً للمشاركة في بطولة اسيا مطلع شهر آب المقبل في الكويت، في حين يواصل منتخب الناشئين استعداداته بمعسكره التدريبي بالمدينة الشبابية للمشاركة في بطولة اسيا في الإمارات شهر تشرين الأول المقبل، اما المتقدمين فهو يستعد في المعسكر التدريبي الداخلي في حلبة نادي الاتصالات قبل المشاركة في بطولة العالم التي تضيفها روسيا شهر أيلول المقبل.

واضاف: تقام هذه المعسكرات التدريبية باشراف مباشر وميداني من اتحاد اللعبة، حيث هنالك تعاونا مثمراً من الأندية وايضا المركز الوطني لرعاية الموهبة الرياضية الذي تستقبل حلباته تددريبات منتخب الناشئين في خطوة مهمة تعزز العمل والتعاون المشترك بين اتحاد الملاكمة وبين المركز الوطني للموهبة الرياضية في دائرة شؤون الاقاليم والمحافظات / وزارة الشباب والرياضة، وهنالك خطاً تصاعدياً يؤكده المدربين المشرفين على المنتخبات الفعالة للاعبين الذين تم اختيارهم للدفاع عن الوان العراق وتأكيد مقدرة القفازات لاثبات الجدارة في نزالات البطولات المقبلة.

كما، اوضح امين سر اتحاد الملاكمة المركزي، ان اتحاده اختتم دورتين تدريبيتين لفئتي( 1/star و2/ (star.. مبينا ان هذه الدورات التدريبية المتقدمة تشهد الارتقاء بامكانات المدربين العاملين في الاتحاد والأندية،وعلى صعيد الحكام، فقد اشترك 16 حكما في دورات قارية، وحاليا الحكم غضنفر إسماعيل يشارك في الدورة التحكيمية فئة( 3/star)، التي تضيفها تايلاند.