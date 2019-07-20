ذهب وبرونز الجولة الآسيوية لبراعم واشبال المبارزة

بغداد ـ الصباح الجديد:

احرز منتخب المبارزة لفئتي البراعم والاشبال ذهبي وبرونزي الجولة الاسيوية الجارية منافساتها في العاصمة الأردنية عمان، حيث تفوق اللاعب زكريا يحيى في الفوز بالوسام الذهبي على منافسه الأردني في بطولة السيف العربي، في حين نال زميله علي السجاد داود الوسام البرونزي في الفعالية ذاتها.

ويشارك العراق في البطولة بوفد لفئات البراعم والأشبال للبنين والبنات للمشاركة في بطولة الجولة الاسيوية للمبارزة التي تقام المدة من ١٨ ولغاية ٢٢ من الشهر الجاري.. ويتألف الوفد من ٩ لاعبين حيث يضم لاعبي منتخب البنات لسلاح سيف المبارزة والشيش والبنين لسلاحي السيف العربي والشيش وللإعمار من ٢٠٠٣-٢٠٠٦.

وتعد هذه البطولة اول مشاركة للبراعم هذا الموسم حيث تأتي مشاركتهم في إطار التعاون المشترك بين الاتحاد المركزي مع وزارة الشباب والرياضة ومركز الموهبة الرياضية.. ويأمل الاتحاد العراقي ان تسهم مشاركة المنتخب في هذه الفئات بتحقيق نتائج تكون ملبية للطموح وتعكس مدى الاهتمام التي تحظى به هذه الفئات التي تمثل مستقبل المبارزة العراقية.