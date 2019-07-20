تأهل أربعة رباعين عراقيين الى بارالمبياد طوكيو 2020

كازاخستان ـ هشام السلمان

ضمن المنتخب العراقي برقع الاثقال لاصحاب الهمم التأهل الرسمي للدورة البارالمبية المقبلة التي ستقام في العاصمة اليابانية طوكيو لاربعة رباعين عراقيين هم فارس سعدون الذي أحرز مساء أول أمس الوسام البرونزي في بطولة العالم الجارية حاليا في العاصمة الكازاخستانية ( نور سلطان ) والتي يوم أمس السبت بمنافسات الزوجي المختلط.

فقد تأهل اضافة الى فارس سعدون كل من الرباعين الذين سبق لهم ان ضمنوا التواجد في البارالمبياد القادم 2020 هم الرباع ثائر عباس والرباع رسول كاظم والرباعة حنان علي الذين حققوا الارقام التأهيلية في بطولة العالم بكازاخستان بالرغم من شراسة المنافسة وقوة الرباعين المتواجدين بسبب المشاركة الكبيرة لدول العالم بعد ان شاركت في منافسات هذه البطولة 79 دولة بينها العراق الذي واجه ظلما تحكيميا كبيرا وواضحا طيلة ايام البطولة مما جعل رئيس اللجنة البارالمبية الوطنية العراقية الدكتور عقيل حميد ان يقدم اعتراضا رسميا الى لجنة الحكام للبطولة حيث تم الاستماع من قبل لجنة الحكام الى كل التفاصيل التحكيمية الخاطئة التي أثرت على نتائج بعض الدول ومنها العراق وسيتم ارسال مقاطع من الفديوات المسجلة للمنافسات الى لجنة الحكام ( حسب طلبها ) والتي تظهربشكل واضح وجلي مدى تمادي البعض من حكام البطولة بعد ان ابتعدوا عن حيادية التحكيم حيث اعلن الحكام نتائج ايجابية لرفعات بعض الدول وهي خاطئة ومنحوا نتائج سلبية للبعض الاخر من الدول بينها العراق بينما هي رفعات صحيحة ولاغبار عليها .

أما الرباع الخامس الذي اقترب جدا للذهاب الى البارالمبياد مع زملائه الاربعة الاخرين فهو الرباع الشاب أحمد مصطفى الذي ينتظر حسم بطاقته التأهلية الى طوكيو بعد المشاركة في بطولة فزاع ( كاس العالم ) التي ستقام في الامارات شهر شباط من العام المقبل.

يذكر ان الرباع العراقي فارس سعدون حقق الوسام البرونزي بعد ان نجح في رفع 235 كغم وحاول قي الرفعة التالية رفع 250 كغم الا ان الاخطاء التحكيمية التي وقع فيها حكام المناقسات حالت دون حصوله على وسام أعلى من البرونز الذي تأهل به الى البارالنبياد المقبل 2020.

مدير إعلام اللجنة البارالمبية