الإفراج عن 514 سجيناً بينهم 49 مشمولاً بالعفو العام خلال حزيران الماضي

بغداد – الصباح الجديد :

أعلنت دائرة الإصلاح العراقية التابعة لوزارة العدل، اليوم الثلاثاء، عن موقفها الشهري الخاص بعدد المطلق سراحهم لشهر حزيران الماضي.

وقالت الوزارة في بيان تلقت ” الغد برس” نسخة منه، ان ” العدد الكلي للمفرج عنهم من سجون الوزارة خلال الشهر الماضي بلغ (514) نزيلاً من سجون الوزارة في بغداد والمحافظات بينهم (49) مشمولاً بالعفو العام، و(57) من النساء و(457) من الرجال تم الافراج عنهم بعد انتهاء فترات محكوميتهم”.

وأكدت الوزارة بحسب البيان ان” دائرة الإصلاح قطعت اشواطاً كبيرة في مجال عمليات إطلاق السراح مع تطبيقها نظام الأرشفة الالكترونية والذي يتيح إمكانية تحديد النزلاء المنتهية احكامهم القضائية ويساهم بحسم ملفاتهم وفقاً للمدة القانونية المحددة لإطلاق السراح”.

يذكر ان عدد المطلق سراحهم بقانون العفو العام قد بلغ (8622) نزيلاً منذ شهر 11/2016 ولغاية 30/6/2019.