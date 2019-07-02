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محافظ بغداد يفعل اجراء قانونياً ضد المتجاوزين على املاك الدولة

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بغداد – الصباح الجديد

اعلن محافظ بغداد، الثلاثاء، تفعيل قانونا ضد المتجاوزين على املاك الدولة .

وذكر بيان لمجلس المحافظة تلقت ” الصباح الجديد ” نسخة منه، ان “الجزائري خلال اجتماع عقده مع رؤساء الوحدات الإدارية والأقضية والنواحي في مبنى محافظة بغداد,  شدد على ضرورة بذل الجهود لتقديم الخدمات الى المواطنين وتفعيل المحاسبة القانونية ضد المتجاوزين على املاك الدولة دون اي استثناء وبعيدا عن اي انتماء”.

واضاف، ان “اهمية العمل على تفعيل الجانب البلدي وتجاوز المعوقات التي تواجه الوحدات الادارية, بغية تقديم  افضل الخدمات للمواطن البغدادي, ضمن حملة خدمة بغداد شرف لنا”.

واشار الجزائري, الى “المعوقات التي تواجه عمل الدوائر في الاقضية والنواحي واهمها التجاوزات الحاصلة على الاراضي, ومشاكل المولدات والتخصيصات  المالية وقلة الموظفين والانقطاع المستمر في التيار الكهربائي وحملات التنظيف”, مؤكدا “التزام الحكومة المحلية التزامها بمعالجة هذه المعوقات عبر التنسيق مع الحكومة الاتحادية والوزارات المعنية

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جريدة الصباح الجديد جريدة يومية سياسية مستقلة تصدر من بغداد وتوزع في جميع أنحاء العراق. رئيس تحريرها ومؤسسها أسماعيل زاير. تأسست في سنة 2004. ويكتب بها كبار الأدباء والكتاب العراقيين والعرب. لدى الصحيفة ملحق زاد، وهو ملحق أسبوعي يصدر كل يوم خميس.

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