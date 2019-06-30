صدور حكم جديد بحق مديـر عام المصـرف الـزراعي سابقاً

بغداد – الصباح الجديد

اعلنت هيأة النزاهة، اليوم الاحد، عن صدور حكم جديد بحق مدير عام المصرف الـزراعي سابـقاً لإحداثه ضررا عمديا بالمال العام.

وذكرت الهيأة في بيان تلقت “الصباح الجديد “، نسخة منه، ان “المُدان الذي كان يشغل منصب المدير العامِّ للمصرف الزراعيِّ التعاونيِّ اقدم على إلحاق الضرر المُتعمَّد بالمال العامِّ؛ نتيجة المخالفات التي ارتكبها بمنحه إحدى الشركات الأهليَّة قرضاً قدرُهُ أربعون مليار دينارٍ”، موضحة “عدم وجود جدوى اقتصاديَّـةٍ للمشروع الممنوح من أجله القرض، إضافةً إلى عدم توفر ضماناتٍ عقاريَّـةٍ، بالرغم من ضخامة مبلغ القرض”.

وأضافت إن “محكمة الجنايات المُختصَّة بقضايا النزاهة وصلت إلى القناعة التامَّة بمقصرية المُتَّهم بعد اطلاعها على الأدلة المُتحصَّلة في القضيَّة التي حقَّقت فيها الهيأة وأحالتها إلى القضاء، المُتمثِّلة بالتحقيق الإداريِّ الذي أجراه مكتب المُفتِّش العامِّ لوزارة الماليَّة وأقوال المُمثِّلين القانونيّينِ لوزارة المالية والمصرف الزراعيِّ والبنك المركزي العراقيِّ، الذين طلبوا الشكوى بحقِّ المُتَّهم، فضلاً عن محضر التحقيق الإداري وقرينة هروبه عن وجه العدالة، وأصدرت المحكمة حكمها بحقِّه استناداً إلى أحكام المادَّة 340 من قانون العقوبات”.

وتابعت ان “قرار الحكم الغيابيِّ القاضي بسجن المُدان مُدَّة سبع سنواتٍ، اعطى الحقَّ للجهة المُتضرِّرة بطلب التعويض أمام المحاكم المدنيَّة، وتأييد الحجز على أمواله المنقولة وغير المنقولة”.