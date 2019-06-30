وزير الصناعة يعلن افتتاح خطوط جديدة لانتاج قنابر الهاون والطائرات المسيرة

بغداد – الصباح الجديد

أعلن وزير الصناعة والمعادن صالح عبد الله الجبوري، الأحد، عن افتتاح الوزارة خطوط انتاجية جديدة لانتاج قنابر الهاون والعربات القتالية والطائرات المسيرة، مؤكدا وجود نية لدى الوزارة بتوسيع صناعاتها الحربية لتشمل انتاج انواع جديدة من الاسلحة والعتاد.

وذكر بيان للوزارة تلقت ” الصباح الجديد ” نسخة منه، أن “الجبوري بحث خلال لقائه مستشار وزارة الدفاع الفريق هادي الزاملي أمكانية التعاون والتنسيق بين الوزارتين وقدرة وزارة الصناعة والمعادن على تلبية احتياجات وزارة الدفاع من منتجاتها العسكرية”.

ونقل البيان عن الجبوري تأكيده على “حرص وزارة الصناعة والمعادن على تطوير منتجاتها من خلال افتتاح مشاريع وخطوط انتاجية جديدة وذلك بعقد شراكات ناجحة مع شركات عالمية رصينة يتيح لها الاطلاع والعمل وفق التكنلوجيا العالمية المتطورة في كافة المجالات الصناعية ولاسيما الصناعات الحربية”.

وأضاف، أن “الوزارة تتجه الان نحو تطوير صناعاتها الحربية حيث قامت مؤخرا بأفتتاح خطوط انتاجية جديدة لانتاج قنابر الهاون والعربات القتالية والطائرات المسيرة وفي النية توسيع صناعاتها الحربية لتشمل انتاج انواع جديدة من الاسلحة والعتاد الحربي لتلبية متطلبات المؤسسة الامنية ولتأكيد هويتها الصناعية وفي كافة المجالات”.

ومن جانبه اعرب مستشار وزارة الدفاع الفريق هادي الزاملي عن امله بـ”زيادة التعاون والتنسيق بين الوزارتين مؤكدا دعم وزارة الدفاع لوزارة الصناعة مبينا احتياجات وزارة الدفاع من المنتجات العسكرية”، مشددا على “اهمية ان يكون الانتاج مطابقا للمواصفات العالمية المعتمدة”