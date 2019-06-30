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  • الرئاسات الثلاث العراقية تؤكد على أهمية حماية البعثات الدبلوماسية في البلاد

الرئاسات الثلاث العراقية تؤكد على أهمية حماية البعثات الدبلوماسية في البلاد

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بغداد – الصباح الجديد

طالبت الرئاسات الثلاثة العُليا في العراق بحصر السلاح بيد الدولة والعمل على حماية السيادة الوطنية والتصدّي بكل قوّة لكل من يريد الزج بالعراق في صراعات وتنازعات خارجة عن مصلحة الشعب العراقي.

وذكر بيان رسمي في ختام اجتماع الرئاسات الثلاثة بحضور الرئيس العراقي برهم صالح ورئيس الوزراء عادل عبد المهدي ورئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، أن المجتمعين شدّدوا على ضرورة حصر السلاح بيد الدولة، والعمل على حماية تعزيز السيادة الوطنية والتصدي بكل قوة لكل من يريد الزج بالعراق في صراعات وتنازعات خارجة عن مصلحة شعبه.

وجدّدت الرئاسات الثلاث تأكيدها على أهمية حماية البعثات الدبلوماسية في العراق، واتّخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق من يحاول العبث بأمن وسلامة تلك البعثات وتواجدها في العراق.

وشدّد المجتمعون على ضرورة إقامة علاقات متوازنة مع المحيط العربي والإقليمي والدولي وفقا للمصلحة الوطنية.

نبذة عن

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جريدة الصباح الجديد جريدة يومية سياسية مستقلة تصدر من بغداد وتوزع في جميع أنحاء العراق. رئيس تحريرها ومؤسسها أسماعيل زاير. تأسست في سنة 2004. ويكتب بها كبار الأدباء والكتاب العراقيين والعرب. لدى الصحيفة ملحق زاد، وهو ملحق أسبوعي يصدر كل يوم خميس.

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