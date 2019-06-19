«الوزراء» يُقر توصيات بتخصيص مبالغ مالية لشراء الطاقة والغاز

بغداد ـ الصباح الجديد :

عقد مجلس الوزراء، جلسته الاعتيادية برئاسة رئيسه عادل عبدالمهدي وناقش، وفقاً لبيان صادر عن المكتب الإعلامي له، العديد من القضايا ومن بينها موضوع الوكالات وضوابط ومعايير التعيين بالأصالة، وقرر عقد جلسة استثنائية خاصة لهذا الموضوع.

وأصدر المجلس عددا من القرارات، أبرزها إقرار توصيات المجلس الوزاري للطاقة بشأن تخصيص مبالغ مالية لشراء الطاقة والغاز، وتعديل قرار مجلس الوزراء (352 لسنة 2017)

ووافق مجلس الوزراء، على تشكيل لجنة برئاسة وزير التخطيط وعضوية وزراء الإعمار والإسكان، والصناعة والمعادن، ومحافظ كركوك ورئيس ديوان الرقابة المالية ورئيس الهيئة التنسيقية العليا للمحافظات.

وتتولى اللجنة معالجة موضوع انعقاد مجلس محافظة كركوك لغرض المصادقة على الخطة الاستثمارية للمحافظة لسنة 2019 وتقديم التوصيات إلى مجلس الوزراء.

ووافق مجلس الوزراء على زيادة المنحة الشهرية المخصصة إلى العتبة العباسية المقدسة.

وأقر المجلس، محضر الاجتماع المنعقد بشأن مناقشة مشاريع أمانة بغداد المستمرة والمتوقفة، وكذلك المشاريع المطلوب إدراجها ضمن الخطة الاستثمارية وخطة تنمية الأقاليم.

على صعيد آخر، أكدت وزارة النفط أمس الأربعاء، عمل الشركات النفطية العراقية والأجنبية في البصرة بشكل طبيعي، ولم يتأثر بسقوط صاروخ على مخيمات تابعة لشركة الحفر العراقية.

وقال المتحدث باسم وزارة النفط عاصم جهاد في تصريح صحافي، إن عمل الشركات الوطنية والأجنبية لم يتأثر بهذا الحادث.

وأشار إلى أن الوزارة حريصة على توفير الأجواء الأمنة لعمل الشركات.

وبيّن أن مساحة العمل في المجال النفطي لا تنحصر على مساحة ضيقة بل على مساحات كبيرة.

وأكد أن الوزارة فتحت تحقيق حول ملابسات الحادث، داعياً وسائل الإعلام إلى توخي الدقة في نقل المعلومات، مشدداً على أن الصاروخ سقط بالقرب من شركة عراقية وليست شركة أجنبية.