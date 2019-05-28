مراكز متخصصة لغسيل الكلى في جميع محافظات البلاد

بعد موافقة اللجان المعنية في مجلس التنسيق العراقي السعودي

بغداد ـ الصباح الجديد:

اعلن وزير التخطيط الدكتور نوري صباح الدليمي عن موافقة اللجان المعنية في مجلس التنسيق العراقي السعودي على طلبه خلال اجتماع اللجان المعنية الأخير في الرياض لتوفير الدعم المطلوب لإنشاء مراكز متخصصة لغسيل الكلى في جميع المحافظات.

وأوضح الدكتور نوري الدليمي ،انه بعد موافقة مركز الملك سلمان للإغاثة؛ تم التواصل مع وزارة الصحة لتقديم الاحتياجات المطلوبة لإنشاء هذه المراكز في جميع المحافظات، وتقديم خدماتها خلال العام الحالي ، داعياً الجهات المعنية في وزارة الصحة الى تأهيل المزيد من الملاكات المتخصصة للعمل وادارة هذه المراكز.

من جانب اخر، اشار وزير التخطيط الى انه بحث مع الجانب السعودي خلال ترؤسه اجتماع اللجنة الاقتصادية والاستثمارية في مجلس التنسيق العراقي السعودي في الرياض يوم الجمعة الماضي ، المباشرة الفعلية بإنشاء الملعب الذي اهداه جلالة الملك سلمان بن عبد العزيز للعراق، والبدء بإعادة تأهيل شارع الرشيد وفقاً لاتفاقيات الدعم التي اقترحتها المملكة في وقت سابق لدعم جهود استقرار وتعافي العراق.