بتروناس ترفع انتاج الغراف النفطي إلى 118.5 برميل يومياً

8.3 مليار دولار استثمارات بتروناس في صناعة النفط والغاز في العراق

بغداد ـ الصباح الجديد:

قال الرئيس الاقليمي لعمليات العراق عبد مالك بن جعفر «حققت شركة بتروناس الماليزية العاملة في حقل الغراف النفطي في محافظة ذي قار أعلى كمية تصدير والبالغة 118.5 برميل يومياً، في حين تمكنت الشركة من تحقيق أعلى انتاج يومي والبالغ 103.3 برميل في كانون الاول ٢٠١٨ وذلك بعد الانتهاء من حفر 22 بئراً، موكدا أن العمليات والصحة والسلامة والبيئة (HSE) تظل العناصر الأساسية في أعمال بتروناس إذ نسعى جاهدين لضمان تشغيل مرافقنا وخدماتنا بأمان وبما يتوافق مع المتطلبات التنظيمية وممارسات أفضل في مجال الصحة والسلامة والبيئة.

ومضى الى القول: «في جميع مشاريعنا التي تشهد توسعاً سريعاً ونمواً، قامت بتروناس بتنفيذ برامج اجتماعية وبيئية مختلفة وبنجاح، ومسترشدين بإطار استدامة الشركات لدينا نقوم بتنفيذ أعمالنا بطريقة مسؤولة اجتماعيا وشاملة لصالح الأجيال الحالية والمستقبلية».

أوضح ان «الشركة استثمرت نحو 150 ألف دولار اميركي خلال 2018 ضمن برامج تحت مسمى (CSR) الخاص بالمنافع الاجتماعية التي تستفيد منها منطقة الحقل».

وتعتزم الشركة توسيع انشطة الأعمال التجارية في العراق والتي تشمل تطوير التكنولوجيا والإنتاج، وتتضمن جهود عمليات الاستخراج في الغراف اضافة الى حقول حلفاية وبدرة.

وذكرت شركه بتروناس في تقرير سابق لها بصفتها مشغل حقل الغراف النفطي انها نجحت في الوصول الى اول انتاج نفطي تجاري في 31 اب 2013 بعد توقيعها عقد خدمة التطوير والإنتاج (DPSC) لمنطقة العقد (الغراف) في شباط 2010 إذ استثمرت حتى الان ما يقارب 8.3 مليار دولار في صناعة النفط والغاز في العراق.

وأكدت الشركة في التقرير ان «حقل الغراف النفطي ينتج معدل سنوي متوسط يصل إلى 100الف برميل يوميا، ويسهم حتى الآن بمبلغ 178 مليون برميل من الصادرات التراكمية العراقية»، متوقعة ان يزيد هذا المعدل إلى أكثر من الضعف ليصل إلى ذروة الإنتاج المستهدفة التي تبلغ 230 ألف برميل يومياً بحلول الربع الاخير من عام 2020 على توقع بان يبقى معدل الإنتاج مستقرا عند هذا المستوى لما بعد عام 2030.

وذكر التقرير، ان «بتروناس تطبق أساليب مبتكرة للتكنولوجيا التي تساعدنا على اكتشاف وزياده مصادر الطاقة حتى من أكثر البيئات صعوبة, وتمتد سلسلة القيمة المتكاملة الخاصة بنا من الاستكشاف إلى التسويق، والخدمات اللوجستية إلى البنى التحتية التكنولوجية، مع مشاريع في أكثر من 50 دولة.

الى ذلك قال باجو بيلونك نائب رئيس شركه بتروناس للمشاريع الدولية: بالنسبة لبتروناس كان بناء القدرات دائما أحد العناصر الأساسية التي تكمن في فلسفتنا التشغيلية لتطوير المواهب المحلية أينما ذهبنا، وخاصةً في المنطقة التي نعمل فيها حتى الآن»، مضيفا ان «الشركة تمكنت من تحقيق نسبة نجاح بلغت 100٪ لبرنامج تدريب المتدربين (POT)، واستثمرت نحو 550.000 دولار أمريكي من خلال تقديم المنح الدراسية».

وأضاف: «نحن فخورون بأن لدينا ما يقرب من 600 من المواهب المحلية التي تعمل مع الشركة، 66٪ منها جزء من فرقنا الفنية هدفنا هو دعم متطلبات واحتياجات الطاقة في العراق بطريقة مستدامة لفائده الأجيال الحالية والمستقبلية».

الجدير بالذكر، ان (Petroliam Nasional Berhad / PETRONAS) تأسست في عام 1974 في ماليزيا، وهي شركة متعددة الجنسيات للنفط والغاز المتكاملة وتعد واحدة من بين أكبر الشركات العالمية.