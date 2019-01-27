السعودية تسعى لجذب 427 مليار دولار من خلال برنامج صناعي

الصباح الجديد ـ وكالات:

قال وزير الطاقة السعودي خالد الفالح إن المملكة تسعى لجذب استثمارات بقيمة 1.6 تريليون ريال (427 مليار دولار) في السنوات العشر المقبلة من خلال برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجيستية.

وأضاف: ”يوم الاثنين سنطرح مشاريع جاهزة للتفاوض من خلال غرف الصفقات تفوق قيمتها 70 مليار ريال“ في إطار البرنامج الذي يهدف إلى تعزيز قطاعات الصناعة والتعدين والطاقة واللوجيستيات.

وقال إن المملكة تعتزم في مرحلة لاحقة أن تعلن عن مشروعات في القطاعات العسكرية وقطاعات الكيماويات والمشروعات الصغيرة بقيمة 50 مليار دولار. ولم يذكر إطارا زمنيا. وتابع قائلا ”ما يطمح البرنامج استقطابه هو تريليون و600 مليون ريال من الاستثمارات“، مشيرا إلى أن هذا هدف طموح جدا لكنه سيكون على مدى عشر سنوات ومن ثم سيكون هناك متسع من الوقت لتنفيذه.

وقال وزير النقل نبيل العامودي في المؤتمر الصحفي إن البرنامج سيدشن 60 مبادرة لقطاع اللوجيستيات، بينها خمسة مطارات جديدة و2000 كيلومتر من السكك الحديدية.

وأضاف أن من المأمول أن يسهم قطاع اللوجيستيات بمبلغ 221 مليار ريال في الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2020.