حقائق مهولة عن الخسائر المالية لقطع الانترنيت في العراق

بغداد – الصباح الجديد :

كشفت شركة ماركت وينغز( Market Wings) للتسويق الرقمي واستشارات التواصل الاجتماعي، عن خسائر مالية مهولة يتعرض لها العراق جراء قطع الانترنيت.

و حول فرض الرقابة على خطوط الإنترنت وعدد من مواقع التواصل الاجتماعي في العراق وإقليم كردستان ذكرت الشركة في بيان، اليوم الثلاثاء، أن “الإنترنت جزء من الحياة والحاجة اليومية للناس في مختلف القطاعات كالتعليم، الصحة، الأمن والتجارة، ولا يمكن للحكومات أن تتذرع بذرائع واهية وتسلب هذا الحق من الناس وفقاً لرغباتها”.

واضافت إن” بيانات (كوست تول وبيت بلوكس) التي خمنت الآثار والفرص، تظهر بأن إغلاق خطوط الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي يجعل العراق يخسر 40 مليون دولار يومياً”.

وبينت الشركة” سنتابع من خلال شركائنا في العالم هذه المسألة بدقة، وسنواصل العمل على إعادة الحقوق الرقمية للناس”.

يشار الى ان خدمة الانترنيت عادت صباح امس الاثنين الى العراق بعد إنقطاع لنحو يومين وهو الأطول الذي تشهده البلاد منذ دخول الخدمة بشكل واسع بعد 2003.

ولا زالت الخدمة تشهد ضعفاً عاماً في غالبية المدن.

وعزت وزارة الاتصالات، سبب الضعف العام والانقطاع شبه التام لخدمة الانترنت الذي شهدته أغلب المدن العراقية، منذ السبت الماضي، والذي حصل تزامناً مع التظاهرات الشعبية المستمرة منذ أكثر من أسبوع نتيجة صيانة وإدخال الخطوط الناقلة الجديدة للخدمة.