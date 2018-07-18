الاعلام الامني يوضح حقيقة تعامل القوات الامنية مع المتظاهرين

بغداد – الصباح الجديد :

أوضح مركز الاعلام الأمني، حقيقة تعامل القوات الأمنية مع المتظاهرين.

وذكر بيان للمركز، تلقت ” الصباح الجديد “نسخة منه اليوم، ان” لم يتوان أعداء العراق في إظهار نواياهم الخبيثة بعد أن اغاضهم النصر الكبير الذي حققته قواتنا الامنية البطلة في حربها ضد الإرهاب وأذنابه حيث بدأت حملة الاتهامات والأكاذيب ضد هذه القوات الباسلة بالتزامن مع التظاهرات التي شهدتها بعض مناطق البلاد”.

وأضاف” اذ يأتي ذلك في وقت تصر فيه بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي على نشر معلومات كاذبة وملفقة عن تعامل قواتنا الامنية مع المتظاهرين متغافلين التوجيهات الصادرة من القائد العام للقوات المسلحة بالحفاظ على أرواح المواطنين وتأمين التظاهرات والحفاظ على المال العام والخاص”.

وأشار الى انه” تم تشخيص أن أعداء العراق استطاعوا خداع البعض واستغلالهم في نشر الصور والكتب المفبركة بينها صور لأحداث قديمة أو حدثت في بلدان أخرى أو على مستوى التدريبات العسكرية، فضلا عن نشر كتاب مزور نسب الى وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية”.

وتابع” حيث لم يلحظ المتلقي أنه لا يحمل شعار وزارة الداخلية فضلا عن الاختلاف في حجم الخط بالإضافة الى ان التوقيع كان للوكيل السابق، بالإضافة الى نشر صورة تتضمن تدريب لقوات سوات يصاحبها دخان أحمر خفيف وتلفيق الكلام عنها بانه اعتداء من قبل القوات الأمنية على المتظاهرين”.

ولفت الى ان” هذه المغالطات تأتي بهدف النيل من التلاحم الكبير بين الشعب وقواته الباسلة التي ضحت بالكثير للحفاظ على الأمن وستبقى كما عهدناها درع الوطن وسوره الحصين”.