  • السبت , 7 يوليو 2018
جريدة الصباح الجديد، صحيفة يومية سياسية مستقلة
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الحكيم لمبعوث ترامب: الأغلبية الوطنية حل أمثل للمرحلة المقبلة

شؤون عراقية
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بغداد ـ الصباح الجديد:
أكد رئيس التحالف الوطني عمار الحكيم، أمس السبت، لمبعوث الرئيس الأميركي للتحالف الدولي بريت ماكغورك، ان حكومة الأغلبية الوطنية الممثلة لجميع مكونات الشعب العراقي هي الحل الامثل.
وافاد بيان لمكتب الحكيم، تلقت “الصباح الجديد” نسخة منه، ان “الحكيم استقبل ماكغورك في مكتبه، وبحث معه مستجدات الاوضاع في العراق والمنطقة وملف تشكيل الحكومة العراقية”.
وشدد البيان على ” ضرورة ان يكون للعراق دور محوري في التهدئة والحوار وتحقيق الاستقرار بين دول المنطقة التي تعاني من عدم الاستقرار”.
وبدوره اكد ماكغورك ان “الولايات المتحدة تدعم العراق في تشكيل الحكومة بإرادة عراقية”، مبينا ان “واشنطن ستحث المجتمع الدولي لمواصلة دعم العراق”.

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جريدة الصباح الجديد جريدة يومية سياسية مستقلة تصدر من بغداد وتوزع في جميع أنحاء العراق. رئيس تحريرها ومؤسسها أسماعيل زاير. تأسست في سنة 2004. ويكتب بها كبار الأدباء والكتاب العراقيين والعرب. لدى الصحيفة ملحق زاد، وهو ملحق أسبوعي يصدر كل يوم خميس.

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