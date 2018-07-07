الحكيم لمبعوث ترامب: الأغلبية الوطنية حل أمثل للمرحلة المقبلة

بغداد ـ الصباح الجديد:

أكد رئيس التحالف الوطني عمار الحكيم، أمس السبت، لمبعوث الرئيس الأميركي للتحالف الدولي بريت ماكغورك، ان حكومة الأغلبية الوطنية الممثلة لجميع مكونات الشعب العراقي هي الحل الامثل.

وافاد بيان لمكتب الحكيم، تلقت “الصباح الجديد” نسخة منه، ان “الحكيم استقبل ماكغورك في مكتبه، وبحث معه مستجدات الاوضاع في العراق والمنطقة وملف تشكيل الحكومة العراقية”.

وشدد البيان على ” ضرورة ان يكون للعراق دور محوري في التهدئة والحوار وتحقيق الاستقرار بين دول المنطقة التي تعاني من عدم الاستقرار”.

وبدوره اكد ماكغورك ان “الولايات المتحدة تدعم العراق في تشكيل الحكومة بإرادة عراقية”، مبينا ان “واشنطن ستحث المجتمع الدولي لمواصلة دعم العراق”.