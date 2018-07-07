تركيا تعتزم بحث ملفات مهمة مع الحكومة العراقية المقبلة

بغداد ـ الصباح الجديد:

تتطلع تركيا الى ممارسة دور فاعل على مستويات الأمن والتجارة والتعاون بين البلدين بعد تشكيل الحكومة العراقية الجديدة

وكشف وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، عن ملفات مهمة ستبحثها بلاده مع الحكومة العراقية المرتقبة.

وقال أوغلو في تصريح صحفي إن حلف الشمال الأطلسي (ناتو) سيكون له برنامج تدريبي لقوات الأمن العراقية، وأن تركيا ستأخذ دورا فاعلا فيه”.

وأكد أن “تركيا ستتخذ مع العراق خطوات مشتركة من أجل تطهير الأراضي العراقية من انتشار منظمة (بي كا كا الإرهابية)، بعد تشكيل حكومة جديدة في العراق”.

وأشار أوغلو إلى، أن “تركيا تبذل جهودا من أجل إنشاء أفضل العلاقات مع العراق”.

وبين ” بعد تشكيل الحكومة العراقية الجديدة سيتخذ البلدان خطوات في المجال التجاري، حيث سيكون هناك موضوع افتتاح معبر (أوفا كوي) (خابور) الحدودي مع العراق”.

وأضاف “أنهم بدأوا أعمالهم من أجل إعادة افتتاح القنصليتين التركيتين في البصرة والموصل، بعد أن تم إغلاق الأولى لدواع أمنية، والثانية بسبب سيطرة داعش على مدينة الموصل.

وأكد أن تركيا ستعزز علاقات التعاون مع الحكومة العراقية المقبلة، وأنها ستعمل كل ما يلزم من أجل تطهير الأراضي العراقية من منظمة (بي كا كا الإرهابية)”.

وفي سياق متصل قال رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم، إن القوات التركية تتواجد على مساحة 350 كيلو متر مربع داخل الأراضي العراقية لمكافحة الإرهاب، حسب تعبيره.

ونقلت وكالة “الأناضول” عن يلدريم، قوله في مقابلة صحفية، “خلال العامين الماضيين اتبعنا طريقة مفيدة لمكافحة الإرهاب، تستند إلى مبدأ الهجوم بدل الدفاع، وقد طهرنا منطقة مساحتها 400 كم مربع من البحر الأبيض حتى غرب نهر الفرات شمالي سوريا”.

وأضاف ان “الجيش التركي يتواجد على مساحة 350 كم مربع داخل الأراضي العراقية لمكافحة الإرهاب، وهذه المساحة تمتد من حدود إيران حتى منطقة خابور بما في ذلك جبال قنديل”.

وتشن أنقرة عملية عسكرية عبر الحدود لملاحقة مقاتلي حزب العمال الكردستاني في شمال العراق، حيث تصنف تركيا الحزب الكردي كـ “منظمة ارهابية”.

العد والفرز اليدوي لصناديق الاقتراع

المشتبه بها في 6 محافظات يبدأ غدا

يشار الى ان عملية العد والفرز اليدوي من قبل القضاة المنتدبين لإدارة العملية الانتخابية بدأت يوم 3 تموز الماضي في محافظة كركوك.