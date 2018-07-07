العد والفرز اليدوي لصناديق الاقتراع المشتبه بها في 6 محافظات يبدأ غدا

بغداد – الصباح الجديد:

حددت المفوضية المستقلة العليا للانتخابات، الاثنين المقبل موعدا لعملية العد والفرز اليدوي لصنادبق الاقتراع في ست محافظات، وأصدر مجلس المفوضين من القضاة المنتدبين لإدارة العملية الانتخابية، أمس السبت بيانا بصدد صناديق الاقتراع هذه التي وردت بشأنها شكاوى وطعون من الكيانات السياسية التي شاركت في انتخابات مجلس النواب التي جرت قبيل منتصف الشهر الماضي.

وذكر المتحدث باسم المجلس القاضي ليث جبر حمزة في هذا البيان الذي تلقت الصباح الجديد نسخة منه، ان “المفوضية بدأت بعملية نقل صناديق الاقتراع لمحافظات (البصرة، ميسان، ذي قار، المثنى، القادسية، واسط)، الى معرض بغداد الدولي لأجراء عمليات العد والفرز اليدوي عليها من المراكــز والمحطات الانتخابية التي وردت بشأنها شكاوى وطعون”.

واوضح ان “الصناديق سوف تدقق وفق السياقات القانونية التي رسمتها القوانين والانظمة النافذة الخاصة بالانتخابات اضافة الى الإجراءات التي وردت في قرار المحكمة الاتحادية العليا بهذا الخصوص وبشكل تراتبي للمحافظات المذكورة وحسب المواعيد التي تحددها المفوضية لكل محافظة، اعتبارا من يوم غد الاثنين”.

واشار الى انه “سيتم الاستعانة بموظفي مكتبي المفوضية في الكرخ والرصافة وموظفي رئاستي محكمتي استئناف الرصافة والكرخ، للقيام بأجراء عملية العد والفرز اليدوي وبأشراف مباشرة من قبل مجلس المفوضين وكذلك ممثلي الامم المتحدة والمراقبين الدوليين وممثلي سفارات دول العالم وممثلي الاحزاب السياسية ووسائل الإعلام كافة”.