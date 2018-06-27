النقل الخاص يؤهل 15 مرآبا في ديالى خلال العام الحالي

جميع المشاريع تمول ذاتيا من ميزانية الشركة

متابعة الصباح الجديد:

حقق فرع ادارة ديالى التابع للشركة العامة لإدارة النقل الخاص نسب إنجاز لخطة الشركة بإنشاء وإعادة تأهيل مرائب المحافظة ، إضافة الى مهامه في إدارة النقل في المحافظة.

وقال مدير فرع ديالى للنقل الخاص المهندس علي محمد عباس التميمي اننا امام اهم التطورات والإنجازات لهذا الفرع فقد أنجزنا خلال العام الحالي عدة مشاريع منها إعادة تأهيل 15 مرآباً موزعاً على أنحاء المحافظة إضافة إلى إنجاز مرآبي قزانية وأبي صيدا الحديثين والشروع بإعادة تأهيل مرآبي مندلي وبلدروز وزيادة مسقفات مرآبي بعقوبة القديم والحديث وإنشاء مرآب بعقوبة الداخلي بإسلوب التشغيل المشترك ) . وتحدث المهندس التميمي عن دور القسم في إدارة النقل قائلاً إن من مهام وواجبات القسم الرئيسة هي إدارة عمل المرائب وحركة خطوط النقل داخل المحافظة وتنظيم معاملات براءة الذمة لتسقيط السيارات وتسيير مفارز تمنع الوقوف خارج المرائب للحد من ظاهرة تجزئة المرائب وللحفاظ على أمن المركبات والأشخاص إضافة الى دوره في الجباية للضرائب والمستحقات والمخالفات حتى أصبح من الأقسام المتميزة من حيث الإيرادات للشركة ) .

واضاف التميمي ان الفرع يواجه العديد من المعوقات وخاصة في إنجاز مشاريع مرائب جديدة في المحافظة منها مشكلة عدم تخصيص الأراضي من قبل المجالس البلدية في المحافظة ومنها مرآب جامعة ديالى والذي استمرت مطالبتنا لمدة ثلاث سنوات بتخصيص أرض ولكن من دون جدوى إضافة الى مشروع إنشاء مرآب بعقوبة الدولي الحديث والذي أصطدم بعقبة عدم تخصيص الأرض له بالرغم من مناشداتنا المتكررة للمسؤولين في المحافظة من أجل بناء هذا المشروع الحيوي المهم ) .

واوضح مدير الفرع ان جميع مشاريع القسم تمول ذاتياً من ميزانية الشركة ولم تسهم إدارة المحافظة بأي منها وهذا يسبب البطء بالتنفيذ أحياناً أو تأجيله لحين توفر الميزانية له ، لذلك نطالب مجلس المحافظة بتوفير الدعم لبعض من مشاريع الشركة لكونها تصب في صالح سكان المحافظة أولاً ولعدم تغطية جميع المشاريع من قبل الميزانية الحالية مما سبب حرماناً لسكان بعض المناطق من إيصال الخدمات اليهم ) .

واكد المهندس التميمي ان عملية تسقيط السيارات تكون بالإتفاق مع مديرية مرور ديالى بإنشاء قسم حاسبة في مرآب بعقوبة الحديث لإدارة وتنظيم عملية تسقيط وملكية السيارات حيث تزود مديرية المرور بمعاملة براءة الذمة لإكمال معاملات عائدية السيارات في مديرية مرور ديالى ) .

ومن أجل الوقوف ميدانياً على صعيد تقديم الخدمات في المرائب قام إعلام الوزارة بإجراء عدة لقاءات مع سائقي خطوط المرائب وعدد من المواطنين لمعرفة آرائهم ومشكلاتهم وعرضها على المسؤولين مباشرة من أجل إيجاد حلول لها ولتذليل معوقات العمل في هذه المرائب ، فكانت الآراء متفقة على الدور الإيجابي للشركة ومثنية على الجهود التي تبذلها في خدمة أبناء المحافظة ومطالبين بزيادة المشاريع لتشمل جميع مرائب المحافظة .